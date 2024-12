PROHLÁŠENÍ po závodě: Gratulace vítězům, odhodlání do roku 2025

McLaren

Lando Norris, 1. místo:

Je to neuvěřitelný pocit. Tým odvedl v této sezóně úžasnou práci, jsem na všechny tak hrdý. Byla to krásná cesta a zakončit sezónu dalším vítězstvím v závodě je perfektní. Velké poděkování patří všem v McLarenu, všem fanouškům, každému, kdo nás letos podporoval. Bylo to těžké, ale vyhrát Pohár konstruktérů po 26 letech je pro nás docela speciální. Hodně jsem se toho v tomto roku naučil, od týmu a od soupeřů kolem mě. Jsem nadšený a těším se na příští sezónu.

Oscar Piastri, 10. místo:

Dokázali jsme to! Jsem tak neuvěřitelně šťastný za tým. I když to byl náročný závod, podařilo se nám zpečetit Pohár konstruktérů a to znamená pro nás všechny víc než cokoli jiného.

Chci poděkovat každému člověku v McLarenu za to, co pro mě a Landa letos udělali. Měli jsme tolik vrcholů, a i když tam byly i pády, pokračovali jsme v tlaku a všechno to vyvrcholilo dneškem. Jsem tak nadšený, že budu i v budoucnosti s tímto týmem. Příští rok do toho půjdeme znovu.

Andrea Stella, šéf týmu

McLaren je vítězem Poháru konstruktérů pro rok 2024! Jsem neuvěřitelně hrdý na celý zdejší tým, jak na trati, tak v továrně. Je to 26 let, co jsme vyhráli šampionát. Dnes večer to je nádherný pocit. Naše práce se vyplatila a večer nás čeká oslava.

Rád bych poděkoval všem v týmu za jejich tvrdou práci, odhodlání a našim akcionářům, partnerům a fanouškům za jejich neochvějnou podporu. Rád bych také poděkoval našim kolegům z HPP za úspěšnou spolupráci. Byl to těžce vybojovaný šampionát. Dobrá práce od Ferrari, které dnes také odjelo opravdu dobrý závod a bylo skvělým soupeřem. Nebude to dlouho trvat a vrhneme se do příštího roku, ale do té doby ujišťuji, že si užijeme každý okamžik a oslavíme naše vítězství.

Ferrari

Carlos Sainz, 2. místo:

Dali jsme do toho vše, co jsme měli. Dělal jsem, co jsem mohl, abych udržel Landa pod tlakem, ale dnes byl McLaren celkově o něco rychlejší. Gratulujeme týmu k vítězství v Poháru konstruktérů, bojovali tvrdě a zaslouží si to! Jako tým bychom měli být hrdí na to, čeho jsme letos dosáhli – pět vítězství a mnoho umístění na stupních vítězů není v tak těsném šampionátu málo. Po šachovnicové vlajce to bylo emotivní dojezdové kolo a domnívám se, že dnešní noc přinese ještě více emocí.

Děkuji vám, Scuderia Ferrari, je to opravdu speciální tým. Tyto čtyři roky spolu jsou něčím, čeho si budu vždy vážit a nemám slov, abych to popsal v jednoduchém závěrečném citátu. Grazie di cuore! (ze srdce děkuji)

Charles Leclerc, 3. místo:

I když byl závod sám o sobě neuvěřitelný, nesplnili jsme náš hlavní cíl získat Pohár konstruktérů, takže tu je určité zklamání. První kolo bylo opravdu silné, podařilo se mi získat 11 pozic. Celý první stint byl dobrý, ale bylo trochu složité předjíždět, protože přede mnou byl vláček DRS. Podařilo se mi projet a dobře jsem si pošetřil pneumatiky, takže jsem velmi spokojený s tím, jak jsme zvládli náš závod. Prakticky nebylo nic, co bychom mohli udělat lépe.

Když mluvím o Carlosovi, bylo neuvěřitelné být s ním po čtyři sezóny v jednom týmu. Posouvali jsme se navzájem do nových úrovní a směřovali tým k pozitivu, vždy jsme si navzájem udržovali respekt. To, že jsme dnes tady a titul mistra světa nám unikl pouze o 14 bodů, je i jeho zásluha. Přeji mu vše nejlepší a očekávám, co v budoucnu dokáže.

Když vyhlížím příští rok, doufám, že budeme moci začít sezónu s opravdu silným vozem. To je pravděpodobně důvod, proč jsme letos neuspěli, protože jsme se vrátili silní až ve druhé polovině sezóny, kdy jsme měli velký dopad díky neuvěřitelné práci všech v naší továrn. Vytvořili vylepšení, která nám umožnila stále lépe fungovat. Mám díky nim důvěru do budoucna a opravdu se těším, že se v roce 2025 vrátím na správnou cestu. Velké poděkování patří celému týmu, který mi tuto sezónu umožnil.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Bojovali jsme až do poslední zatáčky posledního kola. Jsem velmi spokojený s prací, kterou jsme dnes odvedli, protože výsledek byl nečekaný vzhledem k tomu, kde byl Charles na startu. Zajel skvělý závod. Před startem jsem se s ním vsadil, jaká bude jeho pozice na konci prvního kola a oba jsme prohráli, protože byl příliš vpředu před naší předpovědí, Je třeba říct, že jsme Pohár konstruktéru rozhodně neprohráli dnes. Je trochu frustrující skončit 14 bodů za McLarenem, protože je to velmi malý rozdíl, méně než 2 % z celkového počtu bodů. Mám obrovský respekt k tomu, co McLaren v posledních letech udělal. Takže jim gratulujeme.

Z naší strany nikdy není cílem být druzí, takže pokud nejste první; znamená to, že se musíte zlepšit, ale řekl bych, že jsme měli dobrou sezónu, udělali jsme solidní krok vpřed, protože jsme získali o 50 % více bodů než v minulé sezóně; ale cílem zůstává vyhrávat tituly.

A nakonec slovo o Carlosovi: byl vždy velmi profesionální, vždy konzistentní a on a Charles spolu vždy tvrdě bojovali, což je dobrá věc, protože tímto způsobem se jako tým vyvíjíte rychleji. Chtěl jsem vidět, že tým táhne za jeden provaz a Carlos k tomu přispěl více, než bývá obvyklé. Pro příští rok nemusíme já ani všichni v týmu hledat motivaci, protože ji už máme! Od zítřka se již budeme soustředit na rok 2025.

Mercedes

Lewis Hamilton, 4. místo:

Byl to těžký, ale opravdu příjemný závod. Na začátku jsem musel čekat na svůj čas na tvrdé směsi a snažil jsem se dosáhnout pokroku. Projet polem na střední směsi v závěrečných kolech byl skvělý pocit. Projet polem ze šestnáctého místa a vrátit se na čtvrté bylo úžasné. Jsem opravdu spokojený s tím, jak můj večer probíhal a jak vůz fungoval. Rozhodně to byl dobrý způsob, jak ukončit naše společné spojenectví!

Po šachovnicové vlajce jsem se soustředil na to, abych si to všechno užil, protože jsem věděl, že je to naposledy, co jsem seděl v kokpitu Mercedesu; vychutnával si ty emoce. Chci si ten okamžik ponechat v paměti, takže jsem jen seděl a přemýšlel o všem, čím jsme si společně prošli; o všech vzestupech a pádech a o úspěchu, kterě jsme si užili. Nedokážu říct, jak moc mi tento tým bude chybět. Pracoval jsem s nimi každý den posledních 12 let a je v nich tolik lásky. Nezmizí, bez ohledu na to, že příští rok budeme spolu závodit na trati.

George Russell, 5. místo:

Lewis zajel úžasný závod, takže mu chci složit velkou pochvalu. Byl to nejen neuvěřitelný týmový kolega, ale také někdo, ke komu jsem vzhlížel, když jsem jezdil na motokárách a závodil v juniorské formuli. Není jen nejlepším jezdcem všech dob, ale je také typem člověka, jehož kvalit by měl chtít každý pilot dosáhnout. Přeji mu hodně štěstí v jeho další výzvě a těším se na souboj s ním na trati.

Dnes jsem prostě neměl rychlost, abych bojoval o více než čtvrté místo. Celý víkend jsem ji neměl a je škoda takhle ukončit sezónu. Musíme pochopit, proč tomu bylo. To znamená, že existuje mnoho pozitiv, které si můžeme ze sezóny odnést. Opět jsme začali vyhrávat závody a příležitostně jsme zaslouženě bojovali na samotné špici. Víme, že je toho ještě víc, co musíme udělat, abychom mohli bojovat o mistrovské tituly, ale všichni jsme odhodláni dosáhnout pokroku - už příští rok. Na závěr gratuluji McLarenu k vítězství v Poháru konstruktérů. Po celou sezónu byli důstojným protivníkem a zasloužili si vyhrát.

Toto Wolff, šéf oddělení Mercedes-Benz Motorsport

S Lewisem jsme strávili 12 let. Je to nejen nejdelší partnerství jezdce a týmu v historii tohoto sportu, ale je také nejúspěšnější. Tak dlouhý vztah a taková cesta vytváří pouto, důvěru a sdílené hodnoty, které jsou v dnešní době vzácné. Je to období, které si vždy uchováme blízko našich srdcí a které si já osobně budu navždy vážit. Navzdory tomu, že jsme věděli, že ať už se dnes v našem posledním závodě stane cokoli, nebude to mít vliv na náš odkaz, všichni jsme chtěli skončit na vysoké úrovni. Jsem moc rád, že se nám to podařilo. Vždy bude součástí naší rodiny a pokud to nebudeme my, kdo vítězí na dráze; budeme doufat, že to bude on.

Nebýt plastového válce, který se Lewisovi včera v kvalifikaci postavil do cesty, myslím, že mohl bojovat o vítězství. Po celý dnešek byl rychlý a alternativní strategie fungovala dobře. Jel jako mistr světa. To symbolizuje náš společný čas a je to skutečné prohlášení. George to měl těžší. Tento víkend neměl jeho vůz takovou rychlost, aby mohl bojovat o stupně vítězů, ale vedl si dobře a přivezl domů solidní body.

Gratuluji McLarenu k jejich úspěchu v Poháru konstruktérů. Letos odvedli fantastickou práci. Vybudovali silný tým s dobrým inženýrstvím, dobrým vedením a dobrými řidiči. Letošní titul si plně zaslouží. Jsme rádi i za naše kolegy v Brixworthu; je to úspěch i pro Mercedes Motorsport a HPP. I když víme, že tovární tým je absolutně klíčovou prioritou, je skvělé vidět, že tým s naším motorem si vede tak dobře.

Red Bull

Max Verstappen, 6. místo:

Dobře jsem odstartoval a jel jsem vnitřkem; pak jsem si uvědomil, že to bude s Oscarem na apexu těsné. Snažil jsem se zůstat na obrubníku, ale bohužel jsme si škrtli pneumatikami a roztočili se, což nebylo dobré. Už jsem se Oscarovi omluvil; je to jeden z posledních kluků, s nimž bych chtěl kolidovat, vůbec to nebylo dobré. Poté jsem měl těžký závod a potýkal jsme se s pneumatikami, protože se přehřívaly. Bohužel jsem se v této pozici zasekl, takže ani rychlost nestačila, abych ztrátu dohnal. Byla to dlouhá sezóna a dnes jsme neměli o co bojovat. Těším se na přestávku, vypnu, odpočinu si a strávím tolik potřebný čas s přáteli a rodinou. Pro příští rok máme na čem pracovat a už teď máme dobré nápady, ale uvidíme, až se příští rok dostanu do vozu. Sezóna byla nahoru a dolů a McLaren byl od Miami velmi silný. Chci poděkovat týmu za sezónu, byla dlouhá, ale drželi jsme pohromadě a završit ji mistrovským titulem v kategorii jezdců bylo fantastické.

Sergio Pérez, odstoupil po kolizi

Nebyl to skvělý rok a dnes jsem čekal lepší výsledek, ale nakonec to pravděpodobně odráží celou sezónu. Byla to prostě velká smůla, že jsem měl kolizi s Valtterim, zatáčel jsem do šesté zatáčky a zezadu do mě narazil. Myslím, že se zahnul příliš pozdě, ale měl jsem pocit, že auto bylo poškozeno už předtím; řadil jsem nahoru a převodovka blokovala, takže si myslím, že předtím byl potenciálně problém s motorem. Nakonec jsem ztratil výkon a nemohl jsem pokračovat. Znovu si uvědomuji, že tato sezóna je svým způsobem u konce, byl to velmi frustrující a obtížný rok. Jsem prostě rád, že je to za mnou a už se můžu těšit na budoucnost. Uvidíme, co se stane v příštích dnech, nevím, k čemu dojde. Mám smlouvu a s týmem jsme o tom mluvili. Je to případ diskuse o tom, co je nejlepší pro všechny, abychom se posunuli vpřed.

Christian Horner, šéf týmu

V první řadě musíme pogratulovat McLarenu, je neuvěřitelně těžké vyhrát šampionát a oni celou sezónu nesundali nohu z plynu. Plné uznání, tu trofej si zaslouží. Pro nás je sezóna, ve které jsme vyhráli devět závodů, více než kterýkoli jiný tým a úspěšně obhájili titul mistra světa, výjimečným rokem. Max byl vynikající. Byla to dlouhá sezóna a nezvládli bychom ji bez tvrdé práce všech jak na trati, tak v Milton Keynes, jejich neutuchající snaha a odhodlání byly po celý rok dlouhé a neúnavné, stejně jako podpora všech našich partnerů, bez nich by nic z toho nebylo možné. Jjsme nesmírně vděční za vše, co přinášejí a co nadále budujeme.

Stejně tak zvláštní poděkování patří společnosti Honda a její důslednosti a přínosu. Rád bych také poděkoval našim fanouškům, právě díky vám jsme tady a pro vás závodíme, bez nich by F1 prostě nebyla. Na závěr patří zvláštní poděkování Maxovi a Checovi. Jejich tvrdá práce a neúnavná snaha v průběhu kampaně nepřinesly vždy ovoce, které by si zasloužili, ale po celou dobu zůstali oddaní a odhodlaní. Během několika příštích měsíců se budeme snažit dobít baterky, protože míříme do roku 2025 a těšíme se, že se opět vrátíme do boje. Děkujeme vám všem, přejeme vám šťastné svátky a úspěšný nový rok!"

Alpine

Pierre Gasly, 7. místo:

Jsem velmi šťastný za celý tým, protože jsme dosáhli šestého místa v Poháru konstruktérů. V této sezóně jsme měli minima, která byla extrémně nízká, a maxima, která byla extrémně vysoká. Letos jsme si prošli několika těžkými okamžiky a jsem velmi hrdý na reakci týmu na obrat v sezóně. Dokončili jsme ji s konkurenceschopným vozem; umožnil nám pravidelně bojovat o Q3 a o body v závodech. Uznání patří Haasu, protože to s nimi byla v posledních závodech skvělá bitva. Došlo také k malé osobní bitvě mezi Nicem a mnou v šampionátu jezdců o desáté místo. Dnes to s ním bylo těsné, jako vždy. Byl hned za mnou a já věděl, že prostě musím reagovat na to, co udělal, a dosáhnout mého cíle. Cítil jsem se dobře, že jsem po část závodu jezdil na třetím místě, ale věděl jsem, že to dnes nebyl náš boj. Nakonec je důležitý výsledek, šesté místo v šampionátu, takže gratuluji všem v týmu k tomuto úspěchu.

Jack Doohan, 15. místo:

V první řadě děkuji Lucovi de Meovi, Flaviu Briatoremu a Oliveru Oakesovi za příležitost, byl to neuvěřitelný zážitek debutovat ve formuli 1 a jsem velmi vděčný, že mi tento víkend umožnili vstup do vozu F1. Děkuji celému týmu za to, že přechod proběhl hladce a bez problémů. Bylo fantastické vrátit se k závodění, hodně jsem se naučil a získal spoustu zkušeností. Skončili jsme šestí v Poháru konstruktérů, což je skvělé, jsem rád, že jsem u toho mohl asistovat, abychom toho dosáhli; jak tento víkend, tak během celé sezóny v zákulisí. Gratuluji Pierrovi k jeho výsledku v závodě a také k desátému místu v šampionátu jezdců. Těším se na příští sezónu, kterou odstartuji domácím závodem v Austrálii a budu pokračovat v práci na pokroku s týmem.

Oliver Oakes, šéf týmu

Je velký úspěch zakončit sezónu na šestém místě průběžného pořadí. Obrat ve druhé polovině sezóny byl úžasný a ukazuje, že tvrdá práce a odhodlání všech v Enstone a Viry se vyplatily. Tým se nikdy nevzdal, nikdy neztratil ze zřetele konečný cíl a tuto sebedůvěru a dynamiku si můžeme přenést do roku 2025. Pierre odjel skvělý závod a udělal vše, co se po něm chtělo. V poslední době byl na vrcholu svých možností a dnes předvedl další špičkový výkon, aby udržel Nica na uzdě. Jack si dnes vedl dobře a ukázal slibnou rychlost, když se s podobnou strategií vyrovnal vozům kolem sebe. Je to pro něj skvělá škola, kterou si vezme do příštího roku. Ocenit je třeba Haas a VISA Cash App RB, kteří byli letos silní a udrželi boj napínavý až do samého konce. Také gratuluji McLarenu k vítězství v Poháru konstruktérů. Letos byli měřítkem a naprosto si to zaslouží.

Haas

Nico Hülkenberg, 8. místo:

Neustále jsme se objevovali v TOP10 a získávali body po celou sezónu, od začátku do konce, takže je to příjemná hudba - vzhledem k tomu, kde jsme byli loni, jsme si vedli tak dobře. To je to, z čeho mám největší radost a jsem na to hrdý, byla opravdu zábava být součástí procesu a týmu. Poslední dva roky jsem si opravdu užil a odcházím šťastný a s úsměvem - velké díky tomuto týmu, bylo to pravděpodobně nejpříjemnější období v mé kariéře ve formuli 1.

Kevin Magnussen, 16. místo:

První kolo proběhlo dobře, ze čtrnáctého na sedmé místo, což byla jedna dobrá věc na tomto závodě. Měl jsem pomalou zastávku v boxech, která mi pokazila závod a po druhé zastávce v boxech do mě narazil Bottas, takže tím pro mě závod skončil. Není to způsob, jakým jsem chtěl ukončit sezónu, ale zkusili jsme to; v prvním kole jsem zkusil něco speciálního a šel jsem do toho naplno – získal jsem sedm pozic. Myslím, že od mího příchodu se nám podařilo tým znovu nastartovat a dostat ho na správnou cestu, zejména v druhé polovině letošního roku, na což jsem hrdý. Před 25 lety jsem byl malé dítě, které snilo o Formuli 1, a podařilo se mi v tomto sportu, o kterém jsem zoufale snil, strávit deset let. Je privilegium, že jsem se do této společnosti dostal.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Věděli jsme, že do toho všichni musíme jít a na konci prvního kola to vypadalo skvěle, protože Nico byl na pátém místě a Kevin zajel další úžasné první kolo - ze čtrnáctého na sedmé místo. Bohužel Kevinova první zastávka byla pomalá. Je to smůla, protože náš tým byl letos v boxech úžasný, ale v tomto kritickém okamžiku to znamenalo, že Kevin se dostal do provozu, takže to opravdu ohrozilo jeho závod. Proto jsme ho stáhli znovu do boxů pro měkkou směs, ale při výjezdu ho Bottas zablokoval a poškodil mu vůz. Chtěli jsme, aby se Kevin dobře rozloučil, protože toho pro nás udělal tolik a byl součástí rodiny, ale na bodovanou pozici se vrátit nedokázal.

Nico jel opravdu dobře, ale být neustále v provozu je opravdu obtížné. Zvládl závod s jednou zastávkou velmi dobře a za normálních okolností by zisk dalších čtyř bodů byl důvodem k oslavě, takže si myslím, že jsme s Nicem odvedli tu nejlepší práci, jakou jsme mohli.

Pokud jde o umístění v šampionátu, je to samozřejmě hořkosladké, protože jsme sedmí, ale šli jsme si pro šesté místo, ale nezvládli jsme to. Myslím, že každý po závodě chápe, že kdyby na začátku sezóny někdo řekl, že skončíme sedmí, byli bychom velmi šťastní. Letošní rok byl úžasný, všichni pracovali společně, každé oddělení. Máme co zlepšovat, to je součást procesu, ale příští rok se vrátíme silnější. Prozatím chci, abychom si uvědomili, jak úžasnou sezónu jsme měli, a doufám, že všichni budou hrdí na to, čeho dosáhli, a užijí si tento okamžik; jsem velmi hrdý na všechny v našem týmu.

Aston Martin

Fernando Alonso, 9. místo:

Byl to pozitivní konec sezóny, když jsem ve dvou závodech skončil na bodech. Musel jsem zajet perfektní závod a využil jsem některých chyb soupeřů kolem mě. Těším se, že si přes zimu po nejdelší sezóně v historii tohoto sportu udělám pauzu. Můžeme se resetovat a poučit se ze všech obtíží a aplikovat je na příští sezónu. V roce 2025 přivítáme v týmu několik skvělých nových příchozích a jsem nadšený z toho, co přijde.

Lance Stroll, 14. místo:

Měl jsem dobrý start a v úvodním kole jsem se posunul o čtyři pozice, ale vůz dnes neměl výkon, aby bojoval o víc. Po zastávkách v boxech jsem prostě neměl rychlost na to, abych se dostali zpět na body, ale vybojoval jsem několik pozic, když jsem předjel Jacka Doohana a Jukiho Cunodu. Nebyla to sezóna, v níž jsem doufal, ale budeme tvrdě tlačit na to, abychom se v příští sezóně vrátili silnější. Děkuji týmu za veškerou jejich tvrdou práci v tak náročném roce.

Mike Krack, šéf týmu

V Abú Dhabí končí dlouhá sezóna. V Poháru konstruktérů jsme skončili na pátém místě. Z letošního roku si můžeme vzít i pozitiva, zejména proto, že bitva ve středu pole byla tak těsná. Dnes odjíždíme s několika těžce vydřenými body zásluhou Fernanda - malá odměna za veškeré úsilí všech v Silverstonu a na trati. Lance bojoval dobře, ale neměl výhodu volné trati jako Fernando, a tak měl obtížnější práci s navigací v provozu a správou pneumatik. Dostal se před Jukiho skvělým manévrem ke konci závodu.

Gratuluji McLarenu k titulu v Poháru konstruktérů – měli neuvěřitelnou sezónu. Chci poděkovat našim jezdcům, našemu týmu na trati a rovněž AMRTC. Společně s našimi fantastickými partnery, kolegy a co je důležité, našimi fanoušky, jste tím, co žene Aston Martin Aramco vpřed a je mi ctí být součástí tohoto skvělého týmu.

Williams

Alex Albon, 11. místo:

Deset kol před koncem jsem si myslel, že bude těžké se vydržet. Přilnavost pneumatiky zůstala poměrně silná, ale teploty prostě klesly. Jakmile se trať začala ochlazovat, nemohl jsem jet dostatečně rychle, abych udržel teplotu v pneumatikách, takže jsem si od 25 kola až do konce připadal jako v kvalifikaci, což představovalo fyzicky náročný závod. Je škoda, že jsem týmu nepřivezl odměnu v podobě bodů. Můj konsensus ohledně sezóny: byla to jedna z promarněných příležitostí. Je snadné se soustředit na konec sezóny a incidenty, ale realisticky jsme začali s těžkým vozem, když jsme chtěli bojovat o body. Zvládli jsme jednu velkou modernizaci, protože naším plánem bylo se vždy soustředit na budoucnost a v tu chvíli nás přirozeně předstihlo mnoho týmů. Nakonec nejsem příliš naštvaný, protože jsem tu dlouhou dobu a vím, že jako tým máme zájem být nejlepší ve středu pole, pracujeme teď na tom, abychom byli zpět v boji o vítězství a šampionátu a věřím, že po této cestě kráčíme.

Děkuji Francovi za to, že byl skvělým spoluhráčem. Své místo ve formuli 1 si během těchto zbývajících závodů vydobyl a jsem si jistý, že ho brzy uvidím někde na startovním roštu.

Franco Colapinto, poškozený vůz

Odstoupit nebyl způsob, jakým jsem chtěl ukončit poslední závod sezóny. Měl jsem dobrý start a snažil jsem se projet polem, ale Piastri do mě narazil, což způsobilo defekt a nějaké poškození. Po výměně pneumatik jsem měl stále dobré tempo, ale bohužel jsem musel vůz odstavit kvůli podezření na problém s pohonnou jednotkou. Posledních pár závodů pro mě bylo opravdu smolných. Nebyl to konec sezóny, jaký bych si přál, ale to je součást formule 1. Pořád je to splněný sen, ale samozřejmě bych byl rád, kdybych skončil tak, jak jsem začal. Pracoval jsem na své účasti ve formuli 1 od mého mládí a jsem velmi vděčný všem ve Williamsu za příležitost mě posadit do vozu pro posledních devět závodů.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Místa, že kterých jsme startovali, nebyly ideální. Po několika kolech oba jezdci postoupili dopředu a jeli dobře. Bohužel do Franca narazil Piastri, což mělo za následek defekt, takže musel předčasně zajet do boxů. Poté byla jeho rychlost dobrá; bohužel musel odstoupit kvůli podezření na poruchu pohonné jednotky. Nebyl to poslední závod, jaký bychom mu přáli, ale ukázal, že si své místo na startovním roštu zaslouží.

Podle plánu jsme Alexe povolali do boxů brzy, ale jak se závod vyvíjel a mnoho vozů kolem nás zvolilo druhou zastávku, rozhodli jsme se zůstat na trati a zkusit jednu zastávku, protože to byl jediný způsob, jak zůstat na bodech. Závod byl pro nás o několik kol delší, protože mu odešly pneumatiky, takže Alex nakonec po dobrém závodě skončil mimo body. Byla to dlouhá a velmi těžká sezóna pro celý tým, ale ukázali jsme odolnost a příští rok se vrátíme silnější.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 12. místo:

Bohužel dnes byl můj závod odpískán po startu. Nevím přesně, co se stalo, ale upřímně řečeno, cítil jsem se, jako by se spojka zasekla, stejně jako později, když jsem zajel do boxů a snažil se správně zastavit. Později si to s inženýry prohlédneme, abychom lépe pochopili, co se během startu stalo. Poté jsem se snažil ze všech sil a podařilo se mi získat zpět nějaké pozice, ale bohužel to nestačilo na to, abych se dostal na body. Když se ohlédnu za letošním rokem, jako tým jsme do toho dali opravdu všechno a jsem spokojený s tím, co jsem v průběhu sezóny dokázal, i když je škoda dokončit poslední závod sezóny bez pěkného výsledku, což by bylo hezké poděkování pro všechny v týmu.

Liam Lawson, defekt brzd

Je to těžký způsob, jak ukončit sezónu, což je škoda, protože jsem začal opravdu dobře. Byl to pravděpodobně jeden z nejlepších závodů, které jsem jel, i když jsem pár kol ztrácel, tempo bylo opravdu silné, byl jsem rychlý. Ale měl jsem problém v boxech, který můj závod zhatil, což je na nic. Dnes jsem mohl mít šanci získat nějaké body. Pak už jsem se jen snažil brát to jako normální závod, abych mohl ukázat, co umím.

Všem, kteří podporují tým i mně, patří obrovské díky, jsem vděčný za oněch šest závodů. Samozřejmě doufám, že budoucnost ve formuli 1 bude pokračovat, dal jsem do toho všechno a těším se, že se snad příští rok vrátím.

Tim Goss, technický ředitel

Dnes jsme měli dobrou šanci na bodované umístění díky dobře provedenému závodu s jednou zastávkou. Bohužel, některé technické a provozní problémy nás postavily na druhou kolej. Jukiho start neproběhl správně, což spustilo anti-stall. Ze zadní části startovního roštu pak zajel solidní závod a v závěrečných kolech jen těsně prohrál se Strollem, který zajel se dvěma zastávkami. Máme první náznaky nedostatků v zahájení startu a v budoucnu je budeme odstraňovat.

Liamův start a první kolo proběhly naopak dobře a po počátečnífázi jsme cítili, že máme dobrou šanci proti některým našim soupeřům před námi. Liamova zastávka v boxech však nešla podle plánu, protože levé přední kolo bylo na svém místě jen částečně, řádně neutaženo. Následná oprava a penalizace znamenaly, že šance na body byla malá. Nakonec problém s brzdami znamenal, že jsme museli auto odstavit. V příští sezóně se vrátíme silnější.

Kick Sauber

Guanyu Zhou, 13. místo:

Byl to emotivní víkend a i když si přeji, abychom mohli skončit s lepším výsledkem, nemůžeme dopustit, aby dnešek odvrátil pozornost od tří let, které jsem strávil s týmem. Nemyslím si, že tempo bylo dnes nejlepší, ale bojoval jsem a dal jsem do toho všechno. Můj start byl obtížný a pomalá zastávka a penalizace mě vyřadily z boje o body. Přesto to byl poslední závod a myslím, že jsem svůj den zvládl nejlépe, jak jsem mohl. Chci jen poděkovat všem v týmu a fanouškům za jejich podporu v posledních třech letech - bylo to opravdu potěšení. Nyní pro mě nastává další kapitola, ale také přeji týmu vše nejlepší do budoucna.

Valtteri Bottas, důsledek kolize, poškozené závěsy

Bohužel dnešek mi po incidentu v prvním kole připadal jako sestupná spirála, za který jsem také dostal penalizaci. Od té chvíle jsem byl vzadu, ale stále jsem něco zkoušel a tlačil na pilu. Později v závodě jsem měl kontakt s Kevinem. když jsem bránil pozici, na starých pneumatikách jsem probrzdil a v podstatě do něj narazil. Byla to moje chyba a je škoda, že můj poslední závod s týmem skončil takhle. Víme, že jsem do toho dal všechno a to je vše, co jsem dnes večer mohl udělat. Jak se blíží další sezóna, plánuji, co bude dál; chci na chvíli poděkovat všem v týmu, všem ve Ferrari a všem fanouškům za jejich neuvěřitelnou podporu v tomto roce.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Dnešní závod byl nabitý událostmi a uzavřel náročnou sezónu, kdy jsme ve 24 závodech získali pouhé čtyři body. Nejvýznamnější okamžik přišel před závodem, když jsme se loučili s Zhouem a Valtterim po třech společných letech, během nichž velmi přispěli k naší věci a podporovali nás v náročných časech. Valtteri dnes večer ze sebe vydal všechno, ale měl smůlu při dvou incidentech – s Pérezem v prvním kole, což vedlo k výměně předního křídla a penalizací, a s Magnussenem ve 30. kole, což způsobilo poškození zavěšení a donutilo ho odstoupit. Není to konec, ve který jsme doufali, ale oslavíme jeho neuvěřitelné úsilí a popřejeme mu to nejlepší do budoucna. Zhou zajel dobrý závod, vzpamatoval se z chyby na startu a penalizace; díky své rychlosti a dobře provedené strategii si polepšil. Také mu přejeme mnoho úspěchů v jeho další životní kapitole. Chceme poděkovat všem v Hinwilu, na trati a ve Ferrari za jejich tvrdou práci v této sezóně. Gratuluji McLarenu k jejich zaslouženému Poháru konstruktérů, který je důkazem vytrvalosti a týmové práce. Inspirováni se nyní soustředíme na posezónní období, abychom vybudovali silné základy pro rok 2025 a dále.