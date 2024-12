Zázraky se nekonaly, penalizacemi a kolizemi provázený závod vyhrál Norris, slaví i McLaren

Podmínky pro poslední závod sezóny se prakticky nezměnily: teplota 27°C, trať ovšem značně chladnější (32°C) a vlhkost vzduchu 42 %. K dispozici byly samozřejmě pneumatiky škály C5-C3, na startu se objevily všechny vozy se žlutou směsí, jen Hamilton nasadil tvrdé pneumatiky.

Nádech loučení bychom mohli vidět i na přilbách pilotů, jimž bylo jasné, že příští sezónu na ně sedačka nečeká, případně že změní působiště. Guanyu Zhou si na svou helmu umístil osobní fotografie, jeho kolega Valtteri Bottas měl zase na vrcholku nápis „What's next?“ Carlos Sainz na stejné místo umístil poděkování stáji Ferrari „Muchas Gracias“ a podobný image jako Zhou si vytvořil i George Russell, třebaže své místo nemění - snímky z dětství až po současnost doplnil výmluvným titulem „jak ten čas letí“...

Protože po kvalifikaci došlo k některým penalizacím a neudály se všechny ve stejném čase, startovní rošt doznal jisté změny. Hülkenberg za nedovolené předjíždění v boxové uličce klesl na startu o tři místa, o Leclercově posunu vzad už bylo rozhodnuto v pátek. Nakonec se u Williamsu rozhodli pro změny převodovek u obou vozů, takže Albon i Colapinto obdrželi posun o pět míst dozadu. Vytvořilo to značně zmatenou situaci - vzhledem k Leclercových deseti místům se Albon posunul nikoli do poslední, ale předposlední řady: Závěr pole od 16. místa tedy vypadal následovně: Hamilton - Doohan - Albon - Leclerc - Colapinto.

Že se opravdu může přihodit leccos naznačilo hned první kolo. Verstappen se po vnitřku dostal před Sainze jr. na úroveň Piastriho, ovšem v zatáčce 1 zachytil pravým předním za Oscarovo levé zadní. Australan zůstal stát proti směru jízdy v únikové zóně, pachatel činu se rychle otočil do původního směru a pokračoval. To ale nebyl jediný incident prvního kola. V zatáčce 6 se Pérez po vnějšku dostal před Bottase a došlo k prakticky identické situaci, jen si Valtteri navíc zničil koncovku předního křídla. Mexičan, tentokrát bez jakékoli viny, ukončil nepovedenou sezónu o čtyři zatáčky dál.

Byl spuštěn režim virtuálního safety caru, jenž trval do poloviny 3. kola: pak pole v pořadí Norris, Sainz jr., Gasly, Russell, Hülkenberg, Alonso, Magnussen, Leclerc, Stroll, Lawson, Verstappen, Hamilton, Bottas, Zhou, Albon, Doohan, Cunoda, Colapinto a Piastri pokračovalo v závodě. Ten se nadmíru příznivě vyvíjel - bez ohledu na Oscarovy potíže - pro McLaren. Norris postupně navyšoval náskok na Sainze jr. a nic na věci nezměnily ani zastávky v boxech. Sainz jr. k mechanikům zajel první ve 26. kole, Norris o okruh později. Náskok se z téměř čtyř vteřin snížil na dvě, ale to byl Carlosův poslední úspěch. Lando postupně navyšoval odstup až na sedm a půl vteřiny. Až do poslední chvíle se taktizovalo - ve 40. kole putovala z boxů k Norrisovi otázka, zda by zvládl další výměnu a Sainze dojet, na což odpověděl kladně. Mechanici Ferrari zase zkusili nervy kolegů od McLarenu fingovanou přípravou na výměnu pneumatik. Nenaplnila se ani obava Španěla, loučícího se s rudým kokpitem, že se obává defektu pneu (53. kolo), box mu hlásil, že telemetrie nic takového nenaznačuje. Na prvních dvou pozicích se tak nic nezměnilo a první definitiva byla jasná.

Leclerc se opravdu snažil - po prvním kole, kdy využil zmatků, se dostal na osmou příčku, penalizace ho posunuly ještě výš, stavěl v 21. kole a zoufale se snažil dostihnout čelo. Pit-wall ho povzbuzovala, že stále není konec závodu, ve 47. kole dostal pokyn, aby se vrátil ke svému rytmu. „Nevím, čemu říkáte rytmus, ale tohle je můj rytmus,“ odsekl Charles. V závěru se zeptal, jaká je ztráta Carlose na Landa. Když se dozvěděl, že 7,5 vteřiny, byla jeho reakce vypípnuta. I tak zaznamenal pozoruhodný úspěch, když postoupil z 19. místa na stupně vítězů.

Na ty si dělal čáku Mercedes, jenže v úvodní fázi Russell marně bojoval s Gaslym. Hamilton jel jako jediný obrácenou strategii, takže zatímco George byl u mechaniků ve 27. kole, Lewis mohl čekat až do 35. okruhu. Pak se pustil do stíhací jízdy ze 7. místa: zdolal Hülkenberga (41. kolo), pak ukázal týmovému kolegovi, jak snadno dokázal to, co on nezvládl za 15 kol, ustoupil mu Gasly (42.) a následoval dotaz: „Kolik mi chybí na dalšího?“ - „14 vteřin.“ - „Cože? 14 vteřin?“ - „To dáš!" Hamilton skutečně dokázal stáhnout Russella, ovšem dál se nedostal. Jejich symbolický souboj v posledním kole tak trochu zaváněl odevzdáním pozice, protože nechat se předjet v zatáčce 10 tu není obvyklé, každopádně Russell dostal instrukci, aby souboj byl čistý a po průjezdu cílem - mimochodem šachovnicovou vlajku třímal tenista Jannik Sinner - dokonce odcházejícímu Lewisovi zatleskal.

Verstappen jel celkem osamělý závod - za incident po startu dostal deset trestných vteřin, což po jejich odpykání komentoval „Proč mi jich nedali hned dvacet? Stupidní idioti!“ A v Hamiltonově závětří také postupoval dopředu. Stavěl v 30. kole a začínal z 11. pozice: Alonso mu podlehl v 36. kole, následovali Hülkenberg (42.) a Gasly (46.). Právě tihle dva usilovali o co nejvíc bodů kvůli závěrečným pozicím v Poháru konstruktérů. Nico se sice snažil, ale nejblíže ke Gaslymu se dostal na 1,8 vteřiny. Ukázalo se, jak bolestná byla pro Haas ona penalizace. Magnussen na druhém voze zažil zklamání, když ve 30. kole Bottas v nájezdu do zatáčky 6 probrzdil a Kevina elegantně „sejmul“. Pro oba loučící piloty tím závod skončil - Magnussen se propadl dozadu a chuť si spravil aspoň nejrychlejším kolem, Bottas s defektem levé přední pneu dojel do boxů a ani neměl šanci si odpykat poslední trest 10 vteřin ve své kariéře.

VISA Cash App RB se dívalo štěstí na záda. Cunodovi po startu blokovala spojka, vůz se dostal do režimu anti-stall a Japonec skončil docela vzadu. Dokázal se nakonec vytáhnout na body a svedl několik soubojů s Piastrim resp. Strollem, ale nakonec neuspěl - o 11. místo přišel dvě kola před cílem. Lawson prožil doslova martyrium. Při první zastávce ve 24. kole mu mechanici dostatečně nedotáhli levé přední kolo a Liam musel po obkroužení okruhu podruhé do boxů. Jednak tím hodně ztratil, jednak dostal deset vteřin navíc za jízdu v nebezpečných podmínkách. V předposledním kole mu pak jeho vůz vypověděl poslušnost.

Piastri si nadále komplikoval život - ve 4. kole nedobrzdil svůj McLaren a zezadu narazil do Colapinta. Tím mu poškodil vůz a navíc byl vyšetřován. Problém byl v tom, že hned po incidentu zastavil kvůli kontrole vozu, takže trest deseti vteřin si musel odpykat při regulérní zastávce ve 33. kole a propadl se na 15. místo. Potom za sebe odsouval soupeře, vetšinou v zatáčce 6: Strolla (38. kolo), Doohana (40.), ve 48. kole to zkusil na Cunodu, ale v desáté zatáčce se mu smýklo auto a vycestoval před hotelem mimo trať. Japonce zdolal o kolo později v zatáčce 9, kdy se poučil z předchozího manévru, neboť Juki mu s DRS na druhé rovince oplatil předjetí. Poslední zářez si připsal Oscar v 53. kole, kdy se dostal na body na úkor Albona.

Zmínku ještě věnujme Alonsovi - dokázal jet svůj klidný závod a v závěru odolal i zrychlujícímu Piastrimu, jenž se na něj nestačil dotáhnout. Stroll naopak prodloužil svou negativní sérii.

V boxech se radovali mechanici McLarenu a jejich kolegové od Ferrari jim přátelsky gratulovali - oba tábory se objímali a budily tak emotivní náladu. Sezóna skončila, vše je jasné - a nám nezbývá než se (po statistickém ohlédnutí) těšit na tu další.

GP Abú Zabí (Abú Zabí) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 25 1:26.33,291 2. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 18 + 5,832 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 15 + 31,928 4. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 12 + 36,483 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 10 + 37,538 6. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 8 + 49,847 7. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 6 + 1:12,560 8. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 4 + 1:15,554 9. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 2 + 1:22,373 10. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1 + 1:23,821 11. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1 kolo 12. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T + 1 kolo 13. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team + 1 kolo 15. 61 Jack DOOHAN aus BWT Alpine F1 Team + 1 kolo 16. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 17. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T + 2 kola 18. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber poškozené auto po kolizi 19. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing poškozené auto po kolizi 20. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing kolize Nejrychlejší kolo: 20 Kevin MAGNUSSEN Haas VF-24

Ferrari 067 1:27,235

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ