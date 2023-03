Mercedes je bezradný, říká Rosberg. Všímá si rozladěného Wolffa

Předpokládalo se, že Mercedes prožene Red Bull a možná dokonce zabojuje o mistrovský titul. Jenže první závod sezony zasadil tomuhle scénáři velkou ránu. George Russell ani Lewis Hamilton nebyli s vozem spokojeni. Stěžovali si na jeho nepředvídatelnost a nestabilitu. Výsledkem toho byla ohromná ztráta na Red Bull, která v cíli bahrajnského závodu přesahovala minutu. Nedobré vyhlídky pro další fáze šampionátu.

Toto Wolff hned po závodě oznámil, že Mercedes chystá nový a radikálně odlišný koncept vozu. Tímhle rozhodnutím ale prakticky zahodil víc než rok vývoje, což v jiném rozhovoru sám Wolff také přiznal. Je jasné, že taková ztráta se bude dohánět velmi složitě.

„Jsou ve fakt složité situaci. Když už Wolff přiznal, že zvolí jinou koncepci vozu, je to velká událost. Ukazuje to, že si neví rady. Vypadá to, že jejich vůz nefunguje a oni neví, proč tomu tak je, což je vždycky velký problém. Nefunguje to tak, že na auto dáte nové bočnice a hned budete o sekundu rychlejší. Musíte změnit celý balík, všechno musíte předělat," říká Nico Rosberg.