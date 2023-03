Hamilton po Bahrajnu: Alonso jel jinou ligu, jeho Aston Martin je z poloviny naše auto

Britský pilot si v Bahrajnu dojel pro páté místo, když do závodu startoval ze sedmého. Polepšil si díky předjetí svého týmového kolegy George Russella a odpadnutí Charlese Leclerca. V průběhu velké ceny se dostal i před Alonsa, který po startu ztratil pár pozic, později je však získal zpět a vybojoval bronz.

Hamilton si s ním užil "zábavný" souboj v 37. kole, věděl ale, že jeho španělský soupeř má rychlejší vůz: "Byla to v tu chvíli legrace. V té době jel z pohledu výkonnosti jinou ligu, protože poté začal rychle ujíždět. Ale užil jsem si ten menší souboj, který jsme spolu svedli. Díky tomu, jak rychle se za mě dostal, jsem věděl jsem, že mě předjede."

S Mercedesem si uvědomují, že jejich koncept ultra-úzkých bočnic nepodává takové výkony, jaké by si přáli, proto jej chtějí změnit a vrátit se ke klasickým širokým bočnicím, které používají všichni soupeři. "Byli jsme na míle pozadu. Před Alonsem by bylo ještě Ferrari, takže bych normálně skončil šestý. Pódium nebyla ani zdaleka na dosah," povzdechl si sedminásobný šampion po GP Bahrajnu.

Počet konstruktérů, za které nastoupili piloti během své kariéry - současným rekordmanem je Fernando Alonso | zdroj: Formula1.com

Alonsovi po ní nicméně sportovně poblahopřál: "Velké gratulace Fernandovi a týmu Aston Martin, odvedl dnes skvělou práci. Je to opravdu úžasné pozorovat, odvedli tak dobrou práci!"

"My před sebou máme práci, protože polovina jejich auta je naše, a to ještě to své auto staví v našem aerodynamickém tunelu - svou aerodynamiku dělají v našem aerodynamickém tunelu, máme tedy na čem pracovat!" poznamenává Hamilton.

To je pro Mercedes hořkou pilulkou, protože je jakožto tovární tým s podstatně většími zdroji a zkušenostmi na dráze poráží malá stáj, jež od nich navíc odebírá celou zadní část včetně převodovky a zavěšení! Není divu, že Toto Wolff hned po Bahrajnu zavelel k návratu za rýsovací prkna.