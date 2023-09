Red Bull stále nejrychlejší, Ferrari se mu v 2. tréninku přiblížilo, McLaren před Mercedesem

Odpoledne se v Japonsku zatáhlo, teplota vzduchu dosahovala 28 °C a trať 37 °C. Pirelli do Japonska přivezlo své nejtvrdší směsi (C1 - C3), týmy mohly si mohou zkoušet také testovací směs C2 (bez barevného označení, viz foto výše) - pro každého pilota dostali 2 sady navíc. Degradace pneumatik je v Suzuce vysoká.

Do 2. trénink vyjel jako první Russell následovaný Sargeantem. Mercedes po velmi dobrém výkonu v Singapuru, kde pomýšlel na vítězství, nebyl v 1. tréninku moc konkurenceschopný. Podle hlavního inženýra Andrewa Shovlina se potýkají s nedostatkem přilnavosti na zádi a zkoumají, proč mají horší korelaci.

Piloti se hned pouštěli do letmých kol. Během prvních pěti minut zvládl Sainz kolo za 1:33,701, Albon za 1:33,482, Pérez za 1:33,447 a Bottas za 1:33,163 min.

Verstappen již po 10 min nazul měkkou (C3) směs a vylétl na první příčku - 1:31,377 min. Za nim se držel Norris (1:32,124) na středně-tvrdé směsi a Leclerc (1:33,011) na testovacích C2 pneumatikách - oba s velkou ztrátou. Týmy po testování novinek v prvním tréninku (Ferrari i Red Bull přivezli novou podlahu) se již soustředily spíše na dolaďování nastavení.

Piloti Ferrari se přidali o chvíli později a potvrdili dobrou formu - Leclerc (1:31,708) i Sainz (1:32,085) na středně-tvrdé směsi předčili Norrise, jemuž kryl záda Pérez (1:32,363) - Mexičan však již byl o sekundu za svým týmovým kolegou.

V polovině tréninku týmy hromadně přecházely na měkkou směs a zrychlovaly - Norris (1:31,152) o čtvrt sekundy předstihl Verstappena, na třetí příčku se před Piastriho (1:31,662) propracoval Albon (1:31,555).

O chvíli později se ke slovu dostali znovu piloti Ferrari a Leclerc (1:31,008) šel do čela, Sainz (1:31,237) za Norrise. Poté přidal i Verstappen, jenž si vzal první místo zpět - 1:30,688 min.

Závěr patřil jízdám s větším množstvím paliva a přípravám na závod, časy se již nelepšili, piloti byli většinou o šest až sedm sekund pomalejší. Lawson opět předčil zkušenějšího Cunodu, ale AlphaTauri se zřejmě rozhodne místo něj pro osvědčeného, lež v tuto chvíli stále zraněného Ricciarda. Svou jezdeckou sestavu pro rok 2024 oznámí již brzy.

🚩 RED FLAG 🚩



Pierre Gasly runs wide at Degner 2 and crumples his Alpine against the wall



The session will not be resumed #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/WVS5JCTn1R — Formula 1 (@F1) September 22, 2023

Gasly stihl 3 minuty před koncem ještě havarovat v zatáčce Degner 2, kde poškodil přední levou část své Alpiny. Komisaři se proto rozhodli druhý trénink předčasně ukončit.

Vypadá to, že Red Bullu bude v Japonsku opět jasným kandidátem na vítězství a Singapur mu výjimečně nesedl, nejblíže mu je Ferrari a McLaren, Mercedes má před sebou přes noc spoustu práce, aby našel lepší nastavení a mohl bojovat o pódium a udržet si svou druhou pozici v šampionátu.

GP Japonska (Suzuka International Racing) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:30,688 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:31,008 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:31,152 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:31,237 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:31,328 6. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:31,492 7. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:31,555 8. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:31,662 9. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:31,710 10. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:31,739 11. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:31,771 12. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:31,794 13. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:31,797 14. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:31,829 15. 40 Liam LAWSON nzl Scuderia AlphaTauri 1:32,141 16. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:32,165 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:32,169 18. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:32,178 19. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:32,179 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:32,320

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ