PROHLÁŠENÍ po závodě. "Neskutečné" Zářící Alonso a Red Bull z jiné planety

Max Verstappen, 1. místo

Byl to opravdu dobrý první stint, najel jsem si náskok a od té chvíle už jsem si jen hlídal pneumatiky. Nikdy nevíte, co se později v závodě stane, takže jsme chtěli mít správné pneumatiky a v dobré kondici. Jsem opravdu rád, že jsem konečně v Bahrajnu vyhrál. Myslím, že máme opravdu dobré auto. Rozhodně s ním můžeme bojovat a také moc děkuji týmu za práci, kterou přes zimu odvedli. Opět máme rychlé auto.

Sergio Pérez, 2. místo

Je to skvělý start. Pokud se podíváme na loňský rok a jak jsme tu odstartovali, je to opravdu dobré. Hodně jsme přes zimu pracovali a je skvělé vidět všechny, jak si první závod užívají a že máme opravdu silné auto. Dnes mě trošku zradil start, ale druhé místo je maximum, čeho jsem dnes mohl dosáhnout. Myslím ale, že se Maxovi postupně pomalu přibližuji.

📻 "That’s exactly the start we wanted and needed. Perfect 1-2." 🏆🏆 pic.twitter.com/xFpln06DM0 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 5, 2023

Fernando Alonso, 3. místo

Je to pro tým úžasné. Bylo to skvělé. Dojet sem a získat pódium v prvním závodě roku, to je prostě úžasné, co Aston Martin přes zimu dokázal, že máme druhé nejrychlejší auto. Je to prostě neskutečné! Neměli jsme nejlepší start a museli jsme předjíždět na trati. Byla to větší zábava a větší adrenalin. A také gratuluji svému týmovému kolegovi, Lancovi, po operaci a bojoval s ostatními.

FERNANDO: “Finishing on the podium in the first race of the year is amazing. To have the second best car on race one is just unreal” #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/QphFtg9Pzl — Formula 1 (@F1) March 5, 2023

Carlos Sainz jr., 4. místo

Rychlost Astonu je hodně zarážející. Přeji si, abychom na jiných tratích lépe udrželi zadní pneumatiky a byli tak konkurenceschopnější. Je jasný, že Red Bull a Aston mají něco navíc, měli lepší opotřebení pneumatik. Pokud se podíváte na nás a Mercedes, byli jsme na tom podobně. Ti další dva z nějakého důvodu mají pneumatiky v perfektním stavu. Musíme se na to pořádně podívat a něco s tím udělat. Měl jsem dobré souboje, málem mě to stálo pozici proti Hamiltonovi, protože v našem autě, jakmile zatlačíte, abyste se bránil, uvaříte pneumatiky. Problémem je příliš velké opotřebení a přehřívání a s tím se těžko něco dělá v závodě. Ale byla to myslím pěkná a čistá bitva s Alonsem, jen jsme se maličko dotkli. Je to zábava, ale dostalo nás to tam, kde nyní jsme a to je za Astonem a jasně za Red Bullem.

Charles Leclerc, nedokončil

Čekali jsme, že tu budeme muset dohánět, a to především v závodě proti Red Bullu, ten tým je na jiné planetě. Ale to je přesně ten důvod, proč potřebujeme získat ve většině víkendů co největší počet bodů a to se nám dnes nepodařilo.

Nemohu říci, že je to dobrý pocit. Samozřejmě jsme přes zimu odvedli kus práce, ale musíme dál makat, protože je to první závod a první technické potíže, což není dobré. Byl jsem sebejistý, jak jen to šlo a ztrácet sekundu na rychlosti, to na jistotě nepřidá, abych pravdu řek. Red Bull vypadá, že našel něco velkého. Co se kvalifikační rychlosti týče, jsou na tom vlastně celkem podobně, alespoň co jsme viděli včera, ale v závodě jsme ztráceli sekundu, což je hodně moc. A musíme se navíc podívat na spolehlivost. Aston Martin také vypadá rychle, ale myslím, že dnes bylo třetí místo možné. Ale startovali trošku vzadu, tak nevím. Bahrajn je hodně specifická trať, takže doufám, že se obrázek ještě trošku změní. Nemůžeme na to však spoléhat a musíme něco udělat.

Lewis Hamilton, 5. místo

Dal jsem do toho absolutně všechno. Jsem celkově spokojen. Bylo to mnohem lepší než kvalifikace a jsem spokojen se svým výkonem. Myslím, že tým odvedl skvělou práci v boxech, ale auto bohužel není dost rychlé. Chybí přítlak a musíme opravdu co nejrychleji zamakat. Cokoliv z aero tunelu, potřebujeme to zítra. Musíme opravdu udělat kus práce, abychom tu ztrátu dohnali. Red Bull byl dnes nesmírně rychlí, snad sekundu na kolo. Ale ti kolem, myslím, že jsme mohli dostat. Opravdu jsem si užil souboj s Fernandem, jako jezdec vždy doufáte, že se dostanete dopředu, ale i tak jsem si to užil. To bylo hodně fajn. Start byl skvělý, získal jsem pár míst a dostal Fernanda ve čtvrté zatáčce. Potom jsme bojovali a byl jsem blízko i Ferrari, takže není moc, co bych ještě dnes mohl dokázat. Možná nastavit auto jinak? Ale celkově chybí rychlost, takže na tom musíme zapracovat.

George Russell, 7. místo

Nevím, o co jsme dnes mohli bojovat. Myslím, že jsme bojovali o body, ale oba jsme museli dohánět. A vždycky to je bezmoc, když vám chybí pár desetin proti autům kolem. Snažíte se o to nejlepší, bojujete, ale nemůžete je za sebou udržet. Myslím, že i Fernando a Lance byli hodně, hodně silní a Carlos, možná s tím jsme na tom byli podobně. Ale byl to náročný závod. Asi to chce lepší start a Lewis měl podobnou strategii, možná kdybych ho předjel v prvním kole, dojel bych na jeho místě, protože tak to prostě bylo. Páté, šesté, sedmé, cokoliv, to nás vlastně nezajímá, chceme bojovat o vítězství. Musíme se vrátit k prknu a podívat se, jak budeme pokračovat dál.

Toto Wolff, šéf týmu

Není tu z tohoto víkendu jediná pozitivní věc. Chybí nám rychlost. Jezdci na to musejí šlapat a to ničí pneumatiky. Red Bull je jako z jiné planety a druhé nejrychlejší auto je Aston Martin, to je pro nás opravu alarmující. Byl to jeden z nejhorších závodních dnů pro tým. Kopíruje to testy. Aston je hodně rychlý a zaslouží si to, odvedli skvělou práci. A to je dobré, protože je tam hodně z Mercedesu, což nám vlastně může pomoci. Bolí to, protože Red Bull je tak vepředu, což mi připomíná naše nejlepší roky, kdy jsme všechny zajeli o sekundu. To je cíl a musíme se tam postupně zase dostat. A můžeme to dokázat. Myslím, že to chce něco radikálnějšího než doufat v novinky hodné tři desetin.

