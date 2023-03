GRAFIKA: V Bahrajnu z 1. řady startují Red Bully následované vozy Ferrari a Alonsem

Nejrychlejší časy dle očekávání po předsezónních testech předváděl Red Bull, který dnes byl o 3 desetiny rychlejší než Ferrari. Překvapivě rychlý byl Fernando Alonso, který se dostal na páté místo před oba Mercedesy, jeho týmový kolega Lance Stroll je ale po zranění hned za nimi.

Ze zbytku pole si nejlépe vedl Esteban Ocon s Alpine, překvapením je také 10. příčka navrátilce Nica Hülkenberga s Haasem. Zklamaný McLaren do Q3 nepostoupil, Lando Norris začíná druhou desítku, za ním stojí obě Alfy Romeo. Nejpomalejší dnes byly vozy AlphaTauri a Williamsu, špatný výkon předvedl Pierre Gasly, jenž během zimy přestoupil do Alpine.

Startovní rošt GP Bahrajnu 2023 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images



Po kvalifikaci nebyl zatím nikdo penalizován.

Pár zajímavostí z padoku:

- Hamilton nečekal, že by mohl postoupit do Q3. Jeho Mercedesu podle něj celkově schází přítlak, zejména na zádi, proto nemůže na plyn ta brzy jako Red Bully či Ferrari, proto se také trápí s opotřebením pneumatik. Nejvíce přes noc pomohlo zlepšení vyvážení.

- Podle Alonsa je jeho Aston Martin "příliš dobrý na to, aby to byla pravda v každé části víkendu a veškerá výkonnost auta. Nyní není co zlehčovat, protože tohle je kvalifikace kdy jezdí všichni za stejných podmínek. Bojujeme s Ferrari a Mercedesy, neskutečné!"