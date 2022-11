Hamilton bude příští rok bojovat s Maxem, myslí si Marko. Odhaluje, proč Red Bull staví nový aerodynamický tunel

Letos do sezóny vstoupilo ve výtečné formě Ferrari s Charlesem Leclecem, brzy jim ale došel dech a Max Verstappen předčasně získal svůj druhý mistrovský titul. Mercedes ke svému překvapení s novým vozem s ultra-úzkými bočnicemi konkurenceschopný nebyl. Příští rok však bude situace odlišná.

"Leclerc byl v kvalifikacích velmi silný, dělal však chyby. Hamilton podle mě bude v roce 2023 silnějším soupeřem v boji o titul. Má jasnou výhodu v podobě zkušeností, dokáže se neuvěřitelně dobře motivovat a jsem přesvědčen i o tom, že Mercedes příští rok postaví lepší auto," uvádí Marko.

Zlepšuje se podle něj ale i Verstappen: "Jezdí s větší sebedůvěrou než kdykoliv dříve, má lepší celkový přehled o závodu. Zároveň se z něj vyvinul pneumatikový kouzelník - na měkkých pneumatikách vydrží déle než jeho soupeři na tvrdších směsích."

"Ještě jsem nepoznal jeho limit. Naskočí do auta a hodně si věří už od prvního tréninku, od prvního kola. Když je mokro, jezdí v prvních kolech o dvě sekundy rychleji než zbytek pole," pochvaluje si odborný poradce Red Bullu svého svěřence.

Marko v příští sezóně očekává těsnější duely s Hamiltonem | foto: Red Bull Content Pool

"Potřebuje akorát velmi dobrou přilnavost vpředu. To, co dělá zadní část, na něj nemá takový vliv. To znervózňuje pouze jiné piloty. Na počátku sezóny jste mohli pozorovat, že byl Max stejně rychlý jako Pérez v autě, které nesedělo jeho stylu. Jakmile mu auto začalo vyhovovat, byl o půl sekundy rychlejší," poznamenává Marko.

Proč staví Red Bull nový aerodynamický tunel?

Jeho tým nyní čeká velká investice přes 1,2 miliardy Kč do nového aerodynamického tunelu v nepříznivé době, kdy svět Formule 1 začíná klást větší důraz na počítačové simulace.

Red Bull v současné době využívá starý aerodynamický tunel, který zdědil při koupi Jaguaru v roce 2004. Nachází se v Bedfordu, kde dříve působil také tým Arrows - přibližně 30 km od sídla současného závodního týmu v Milton Keynes.

Továrna Red Bullu v Milton Keynes | foto: Red Bull Racing

"Problém s naším aerodynamickým tunelem je ten, že jde o poválečnou stavbu, která byla založena Ministerstvem obrany a nemůže být zbourána, protože je na seznamu," stěžuje si odborný poradce Red Bullu, který v ní pod vedením konstruktéra Adriana Neweyho i tak odvádí výtečnou práci.

"Je šíleně dlouhá a není dobře zateplená, takže to nějakou dobu trvá, než se vyhřeje. A když je venku zima, tak to trvá ještě déle," popisuje Marko zařízení Red Bullu, v němž Británie za 2. světové války vyvíjela letadla.

"Proto stavíme nový aerodynamický tunelu v místě továrny. Je to idiotské, protože trend vývoje se přesouvá k CFD simulacím. A jde o dalších 50 milionů Eur. Budova už stojí, aerodynamický tunel se bude v ní nacházet, ale potrvá to ještě 2 - 3 roky, než bude všechno připraveno," dodává 79letý rodák z rakouského Grazu.