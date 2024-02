Nový McLaren MCL38 představen - zatopí špičkovým týmům? + FOTO

"Je to skvělé moci dnes v Silverstone odhalit vůz MCL38, s nímž budeme v roce 2024 soutěžit. Je to paráda spatřit naše nové auto ve zbarvení pro rok 2024 na trati a vidět, jak se sešla tvrdá práce a odhodlání týmu," uvádí výkonný ředitel Zak Brown.

"Fantastickou věcí na tomto sportu je to, jak je soutěživý. Proto musíme zůstat realisté, jelikož každý tým po sezóně dosáhl pokroku. Skutečný test toho, jestli jsme se posunuli správným směrem přijde v kvalifikaci v Bahrajnu," uvědomuje si.

"Všichni se moc těšíme na to, až budeme opět závodit, ale víme, že nás čeká dlouhá sezóna a stále spousta práce na tom, abychom zajistili, že budeme stavět na pokroku, který jsme dosáhli během roku 2023," vysvětluje Brown.

You've seen the livery, now meet our 2024 challenger! 💪#MCL38