AlphaTauri AT04 odhalena - upravené zbarvení, nový sponzor, "nákupy u Red Bullu a silná evoluce" + FOTO

Společnost již před nějakou dobou přivítala nového hlavního sponzora - polskou společnost Orlen, která zbarvení oživuje červenou barvou. Během včerejší noci ho slavnostně představila v New Yorku, stejně jako to učinil mateřský Red Bull.

Nový vůz AT04 poprvé vyrazí k testu v Misanu v úterý, společné předsezónní testován všech týmů začne 23. února v Bahrajnu. Podle technického ředitele Jodyho Eggintona se jeho tým snažil být agresivní ve vnitřním uspořádání a v oblasti aerodynamických vylepšení, aby navýšil úrovně přítlaku, což bylo loni jejich největší slabinou.

