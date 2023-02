Další Alonsova hra, nebo upřímná pochvala? Španěl lichotí Strollovi

Lance má nálepku platiče nebo také arogantního a rozmazleného fracka. Řada pilotů o něm říká, že při jízdě nepoužívá zpětná zrcátka. A tak bychom mohli pokračovat. Rovněž Alonso měl na trati s mladým Strollem několik konfliktů. Stačí si vzpomenout na loňskou GP USA v Austinu po které se Španěl nechal slyšet, že nechápe, co Stroll ve Formuli 1 pohledává. Teď se ale zdá, že vše je jinak.

„Lance je super talentovaný jezdec, který má mistrovský potenciál. Jednoho dne může vyhrát šampionát. Jeho i jeho otce znám dlouho takže vím, jaké má schopnosti. Sledovat pokroky, kterých dosahuje je velmi inspirativní. Vzpomínám si na jeho pole position v mokrých podmínkách v Turecku. Na něco takového potřebujete speciální talent," chválí Alonso Strolla.

Rodák z Ovieda zároveň dodává, že na novou výzvu v novém týmu se velmi těší . V projektu Aston Martin vidí podle svých slov velký potenciál a zanícení všech zainteresovaných. Aston Martin prý může během několika let zaútočit na mistrovský titul.

„Tým chce být úspěšný. To je lákadlo pro každého jezdce. Když vidíte investice do zařízení, do nové továrny, motivuje vás to. Jste si vědomi nastoupené cesty a chcete přispět svým dílem. Chcete být součástí úspěšné značky a napsat další kapitolu její pozoruhodné sportovní historie. Aston Martin je ve světě motorsportu legenda," dodává Alonso.