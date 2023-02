Staré rány zapomenuty? Šušká se o opětovném spojení dvou gigantů

Portál The Race totiž přišel s informací, že japonské pohonné agregáty by se mohly od roku 2026 znovu objevovat v útrobách McLarenu. Tohle spojení koneckonců historie dobře zná. Nutno říct, že s velmi protichůdnými výsledky. Zatímco v osmdesátých a na počátku devadesátých let minulého století Honda s McLarenem F1 dominovali, naposledy to v jejich podání byla úplně jiná písnička.

Za vše hovoří slavná hláška Fernanda Alonsa „GP2 engine!" Opětovné spojení McLarenu a Hondy zkrátka nefungovalo. Japonci neměli dostatečný výkon ani spolehlivost, přičemž jejich britský partner jim situaci nikterak neulehčoval. Obě strany se později nechaly slyšet, že kulturní rozdíly byly až příliš velké.

Button, Jenson | foto: Honda Racing F1

Honda poté přešla k Red Bullu a i díky jeho pomoci svůj motor po všech stránkách vyladila. Ten má nyní na kontě dva tituly mezi jezdci a jeden mezi konstruktéry. Naproti tomu McLaren spoléhá na agregáty od Mercedesu. „S Mercedesem jsme opravdu spokojeni. Nejsme sice tovární tým, ale i tak věřím, že s nimi můžeme získat mistrovské tituly. S Mercedesem počítáme i do budoucna," řekl v závěru loňské sezony šéf McLarenu Zak Brown.

Ovšem podle zmíněného portálu The Race už první kontakt mezi McLarenem a Hondou proběhl. Zak Brown měl údajně sondovat situaci a případnou ochotu Japonců dodávat motory do Wokingu. Postoj Hondy by odmítavý být nemusel. Jak už bylo řečeno, Japonci totiž nemají tým, jemuž by své motory od sezony 2026 dodávali, partnerství tedy může být teoreticky výhodné pro obě strany.