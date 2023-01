Které rekordy mohou Hamilton, Leclerc, Verstappen a další jezdci překonat v roce 2023?

Počet mistrovských titulů

Michael Schumacher a Lewis Hamilton mají oba na svém kontě shodně 7 titulů. První jmenovaný již nezávodí, ale britská hvězda Mercedesu bude mít letos šanci tuto statistiku upravit. Již v sezóna 2021 k tomu měl velmi blízko, v kontroverzním finále v Abú Zabí jej však porazil Max Verstappen.

Nejvíce hattricků v kariéře

O co se jedná? Pokud pilot vyhraje kvalifikaci, závod a k tomu přidá i nejrychlejší kolo závodu, připisuje si hattrick. Nejvíce (22) jich má na svém kontě zmiňovaných M. Schumacher, Hamilton by se i v této statistice mohl dostat před něj - zatím se mu to povedlo 19krát.

Nejvíce grand slamů

Když si k hattricku přidáte také vedení ve všech kolech závodu, pak si připisujete grand slam (někdy taky grand chelem). Jimimu Clarkovi se to v kariéře povedlo osmkrát, Hamilton je zatím na šesti.

Nejvíce bodů za sezónu

K dispozici jich loni bylo 596, čehož využil Verstappen, když stanovil nový rekord poté, co jich nasbíral 454. Letos se však pojede celkem 23 závodů a 6 sprintů, teoretické maximum se díky tomu zvyšuje až na 646 bodů. Při podobné dominanci by to Max snadno překonal. Nebo se to podaří někomu jinému?

Max Verstappens se svou trofejí po GP Japonska 2022 | foto: Red Bull Content Pool

Nejvíce pódiových umístění během sezóny

Verstappen se v roce 2021 při zisku svého prvního titulu dostal 18krát na bednu, letošní ročník k tomu nabídne 23 příležitostí.

Nejvíce závodů ve vedení šampionátu

Rekord v této statistice zatím drží M. Schumacher, jenž se na čele šampionátu držel od Velké ceny Spojených států 2000 až do Velké ceny Japonska 2002, celkem 37 závodů. Verstappen loni vedl šampionát po 17 závodů, pokud by ve všech dominoval i letos, stačilo by mu k překonání vítězit až do Velké ceny Brazílie 2023.

Nejvíce vítězství ve stejné velké ceně

M. Schumacherovi se podařilo osmkrát ovládnout Velkou cenu Francie. Totéž se podařilo Hamiltonovi v Británii a v Maďarsku, má tedy dobře našlápnuto k překonání další hranice.

Nejvíce vítězství v kvalifikaci na stejnou velkou cenu

Zde s M. Schumacherem vládne Ayrton Senna, který osmkrát vyhrál kvalifikaci v osudném San Marinu a Schumacher osmkrát v Japonsku. Hamiltonovi se to zatím podařilo v Austrálii a v Maďarsku.

Nejvíce sdílených pódií

Nejčastěji společně stanuli na pódium Hamilton se Sebastianem Vettelem - došlo k tomu 56krát (od GP Japonska 2009 po GP Turecka 2020). Lewis se na pódiu společně sešel již 53krát s Valtterim Bottasem i s Verstappenem. K rekordu má blíže spíš druhá varianta vzhledem k tomu, že Fin jezdí za méně konkurenceschopné Alfa Romeo.

Lewis Hamilton touží po 8 titulu | foto: Mercedes AMG F1 Team

Nejvíce vítězství v kvalifikaci bez titulu

Této nelichotivé statistice vévodí Bottas, jenž ovládl 20 kvalifikací, aniž by dosáhl na mistrovský titul. Docela blízko mu je Charles Leclerc z Ferrari, který se po kvalifikaci radoval už 18krát.

Nejvíce sezón se starty v závodech

Nejstarší pilot v poli Fernando Alonso (41 let) odzávodil ve Formuli 1 již 19 let, stejně jako Rubens Barrichello, M. Schumacher či Kimi Räikkönen. Pokud se postaví na start v Bahrajnu, své kolegy překoná.

Nejvíce dokončených závodů

Těsné vedení drží Alonso s 281 závody před Hamiltonem, který jich dokončil 280. Bude záležet na spolehlivosti i štěstí, které loni španělskému veteránovi moc nepřálo.

Nejvíce závodů před prvním vítězství v kariéře

Zkušený Sergio Pérez na svou první výhru ve Velké ceně Sáchíru 2020 čekal 190 závodů. Letos se do F1 po přestávce vrací Nico Hülkenberg, jenž má na svém kontě 181 závodů. K překonání Mexičana mu schází 10 podniků.

Nejvíce bodů bez vítězství

Rekord v tomto ohledu zatím drží Hülkenberg s 521 body, velmi blízko mu je Lando Norris, jenž u McLarenu nasbíral už 428 bodů, tedy o 94 méně než Nico.