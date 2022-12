S Laudou jsme se bavili o možnosti jezdit za Mercedes, přiznává Vettel

„Zhruba v polovině mého angažmá u Ferrari jsme se o tom s Nikim Laudou bavili, ale nebylo to nic seriózního. Spíš šlo jen o přátelskou výměnu názorů. Byl jsem v té době oddaný Ferrari a chtěl vyhrávat právě s nimi," praví Vettel.

To se nakonec povedlo jen částečně, Seb sice získal s Ferrari několik vítězství, na mistrovský titul ale v rudém nikdy nedosáhnul. Nejblíž k tomu měl patrně v roce 2017, ale i tehdy byl Mercedes nakonec úspěšnější. Definitivní zlom poté přišel o rok později v Německu, kde dnes už legendární havárie předznamenala Vettelův ústup ze slávy.

Sebastian Vettel se loučí s diváky po posledním závodě v Abú Zabí | foto: Pirelli

A jak vidí Vettel možnost soupeření v jednom týmu s Lewisem Hamiltonem? „Známe se od juniorských formulových kategorií, nikdy jsme spolu neměli problém. Baku 2017 bylo spíše jen nedorozuměním. Nevím ale, jestli by Mercedes chtěl mít vedle sebe dva tak moc ambiciózní piloty. Pokud by k tomu ale v minulosti opravdu došlo, určitě bych si to užil, byla by to velká výzva. Ale jak už jsem řekl, byl jsem oddaný Ferrari, nechtěl jsem změnit tým a jen tak vyhrávat s Mercedesem," doplňuje Vettel.

Ten svou kariéru na konci letošní sezony uzavřel. Ve Formuli 1 se nakonec objevil u pěti týmů, debutoval v barvách BMW, poté zamířil do Toro Rosso, Red Bullu Ferrari a Aston Martinu. Na svém kontě má čtyři mistrovské tituly. Nyní je jeho ambicí věnovat se rodině, v budoucnu však nevylučuje návrat do světa motorsportu v roli týmového manažera.