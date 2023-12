Alonso lituje, že nikdy nespolupracoval s legendou F1

Díky tomu má Newey na kontě již 12 konstruktérských a 13 jezdeckých titulů - ten poslední vybojoval opět Max Verstappen. Velkou slávu díky němu v F1 zažili také Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, Jacques Villeneuve, Damon Hill, Alain Prost či Nigel Mansell.

Samotný konstruktér Red Bullu v letošním podcastu Beyond The Grid připustil, že Alonso je jedním ze dvou pilotů, s nimiž by moc rád spolupracoval: "Pracovat s Fernandem nebo Lewisem [Hamiltonem] by bylo parádní, ale nikdy k tomu nedošlo. Jde jen o okolnosti, někdy to už tak bývá."

Co na to říká Alonso? "Také jsem to četl před několika měsíci. Upřímně, je legendou sportu. Několikrát to bylo velmi blízko k tomu, abychom spolu pracovali, a hovořili jsme o tom. Vzpomínám si, že když před několika lety vydal knihu, tak jsem měl ve Španělsku přednost mít k ní úvodní slovo," komentuje pilot.

Adrian Newey se svým dílkem - s Aston Martin Valkyrie | foto: Red Bull Racing

"Pro mě je neuvěřitelnou osobností, s nímž jsem měl to štěstí působit ve stejném prostředí, byť jsme spolu nikdy nepracovali. Mám radost z toho, že žiju a jezdím v této době, ve které Adrian Newey konstruuje vozy Formule 1," pokračuje Alonso.

"Přál bych si, abych s ním jednoho dne spolupracoval. Svezu se doma s [hyperautem Aston Martinu] Valkyrií a možná už něco pocítím, když do něj naskočím. To mi udělá radost!" popisuje čtvrtý pilot letošního šampionátu F1.

Na otázku, jestli by ve své kariéře vyhrál více než dva mistrovské tituly, pokud by spolupracoval s Neweyem, Alonso s úsměvem nepřímo odpovídá: "Je zodpovědný za to, že 19 jezdců po dvě dekády nezískalo titul!"