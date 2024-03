Alpine po „šoku“ v úvodu sezóny opět plánuje

Mnozí z vás si jistě vzpomenou na slunné prognózy ještě v barvách Renaultu, hovořících o postupném zkvalitňování vozu, jehož gradací bude útok na vítězství v Grand Prix a ve finále boj o korunu automobilového krále. Jenže roky plynou a Alpine spíš míří na druhou stranu startovního pole. Jistě je na stahování kalhot dost času, brod je ještě daleko a po dvou neúspěšných závodech je předčasné dělat nad Alpine kříž.

Zvídavé fanoušky ale zajímalo, proč se tým znenadání propadl až na poslední příčky letošních účastníků šampionátu. Šéf týmu Bruno Famin připustil, že jednou z příčin byl jakýsi „krok stranou“ a odchýlení od praxe ostatních týmů, jdoucích do změn na plný plyn. Nicméně tristní výkony v Bahrajnu a Saudské Arábii bylo nutné udělat nějaké zásahy. Přispěla k tomu i rezignace technického ředitele Matta Harmana a hlavního aerodynamika Dirka de Beera.

Podaří se Faminovi naplnit předkládané plány? | foto: Red Bull

V Enstone se rozhodli okopírovat loňský a úspěšný „třípilotní“ technický postup McLarenu. „Sice jsme očekávali těžký začátek sezóny, tušili jsme ho a také na to při představování vozu upozornili. Ale poslední místa v Bahrajnu, to byl pro nás upřímně šok. Jen to potvrdilo, že v našem týmu je potřeba učinit změny a my se pro ně rozhodli. Musíme do továren přenést to, co jsme činili v závěru loňského roku na trati. Tedy změnu myšlení, větší kreativitu a za přispění tří technických ředitelů udělat organizaci mnohem více horizontální než vertikální. Naším mottem je dosáhnout větší aktivity, agility a skutečného rozvoje našich pracovníků,“ burcuje francouzský tým ředitel Bruno Famin.

Šéf Alpine, jenž na svou pozici přišel v červenci minulého roku, je pevně přesvědčen o vzestupu během sezóny a doufá, že postupně přebudovaný model A524 ještě dosáhne dobrých výsledků - navzdory onomu nepříjemnému začátku na asijské půdě.

„Čeká nás další vývoj zcela nového vozu. Klíčem je pochopení problémů a jejich řešení. Máme celkem jasnou představu, kde problémy tkví a tvrdě na nich pracujeme. Auto má určitě svůj potenciál. Čeká nás tvrdá práce, ale je při ní nutné změnit způsob vývoje vozu, dost možná i samotné prezentace na závodní trati. Stručně řečeno, musíme přehodnotit náš obecný přístup ke všemu,“ dodává Famin.

Objevují se samozřejmě kritické hlasy a argumenty, jestli už není pozdě. Jak uvádí nejeden zdroj, jednou z příčin může být určitá izolace a fakt, že francouzské motory nejsou dodávány nějakému dalšímu zájemci. K tomu můžeme přičíst i odstoupení Pierra Gaslyho v Saudské Arábii hned po startu, což podle Famina neumožnilo týmu posbírat důležitá data. Ocon se dostal do skupiny pilotů marně bojující s Kevinem Magnussenem a tomu musel přizpůsobit své působení na trati.