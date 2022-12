Napjaté vztahy s Oconem? Žijí tím jen média, říká Gasly

Sám Gasly ale takové spekulace popírá a tvrdí, že s Oconem spolu vycházejí profesionálně. „Tohle je příběh médií, média tvrdí, že spolu nevycházíme, ale já to tak černě nevidím. Znám ho už dlouho - přesněji řečeno 20 let. Není tajemstvím, že náš vztah měl vrcholy i pády, ale nemám s ním (Oconem) problém," praví čerstvá posila týmu Alpine.

A dodává: „Upřímně se tomu musím smát Média tohle téma zbytečně zveličují, jsme profesionálové a od našeho přístupu do F1 jsme si všechno vyjasnili. Nevidím důvod, proč by se věci neměly vyvíjet dobře, už teď se vyvíjejí dobře, takže jsem optimista. Věřím, že nám to bude fungovat a že tým posuneme dopředu."

Cíle Alpine jsou pro sezonu 2023 jasné, francouzská stáj má za cíl přiblížit se elitním třem týmům a vytvořit na ně tlak. Největší porci práce budou muset inženýři odvést v oblasti spolehlivosti, právě v ní totiž modré vozy letos zaostávaly. Pokud Alpine v této výzvě uspěje, může udělat klíčový krok směrem ke špičce startovního pole.