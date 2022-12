Barcelona byla falešnou nadějí, říká o letošní formě Mercedesu Hamilton

„Byla to těžká sezona, ale díky takovým rostete. Právě takové sezony vás posouvají dopředu, stáváte se lepším pilotem i člověkem," popisuje Brit. Ten navíc prohrál v interním týmovém souboji s novým vyzyvatelem - mladým Georgem Russellem. Nutno však říct, že Russell získal klíčový náskok v první třetině sezony, když už byl vůz Mercedesu konkurenceschopnější, měl Hamilton mírně navrch.

Jeden z důležitých zlomů přišel i nepřišel v Barceloně. „Barcelona byla náznakem lepších zítřků, šlo o první signál toho, že se ve voze skrývá výraznější potenciál. Nakonec ale šlo o přehnané naděje, protože v dalších závodech po Barceloně byl vůz obtížný. Jako bychom v něm měli ducha. Navíc jsme občas přivezli vylepšení, která nefungovala, což nám situaci neusnadňovalo," líčí sedminásobný šampion.

Přesto však Mercedes alespoň jeden závod sezony 2022 vyhrál, když jeho jezdci obsadili v pořadí Russell - Hamilton první dvě místa v GP Brazílie. To je ale pro ambiciózní německou stáj málo, takže příští ročník se pro ni ponese v duchu opravného reparátu. Už poslední závody sezony 2022 nicméně ukázaly, že Mercedes bude příští rok na jaře znovu silný. Pokud by tomu tak nebylo, šlo by o velké překvapení...