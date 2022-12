Verstappen je rád, že svou F1 kariéru nezačínal v Red Bullu

V roce 2023 se postaví na rošt hned trojice nováčků: Oscar Piastri s McLarenem, Logan Sargeant s Williamsem a Nyck de Vries s Williamsem, po přestávce se vrací Nico Hülkenberg s Haasem.

I když je Verstappenovi pouze 25 let a je o 2 roky mladší než De Vries, tak již má na svém kontě dva tituly a spoustu zkušeností, vždyť ve Formuli 1 debutoval už v sezóně 2015 - čas utíká velmi rychle. Díky tomu mohl pár rad nabídnout Sargeantovi v rozhovoru pro americkou stanici NBC.

"Užij si to! Je v týmu, kde nebude bojovat o vítězství, ale to je možná dobré, protože v prvním roce to zrovna nepotřebujete nebo nechcete. Samozřejmě, že všichni chtějí vyhrávat, ale když máte jen velmi málo zkušeností...," odmlčel se Verstappen.

Max Verstappen s vozem Toro Rosso STR10 | foto: Scuderia Toro Rosso

Na své první vítězství nemusel čekat dlouho, když jej v roce 2016 povýšili z Toro Rosso k Red Bullu na místo Daniila Kvjata, tak v Barceloně hned velkou cenu vyhrál. Tehdy mu pomohla kolize Lewise Hamiltona s Nicem Rosbergem z dominantního Mercedesu a také výhodnější strategie, než kterou dostal jeho týmový kolega Daniel Ricciardo.

"Jsem taky moc rád, že jsem například začínal u Toro Rosso. Jen získáváte zkušenosti, můžete dělat chyby a nikdo tomu opravdu nevěnuje moc pozornosti," vysvětluje Verstappen, proč je podle něj lepší neskočit rovnou do špičkového týmu.

Holanďan zůstává nejmladším pilotem, který v F1 startoval - při svém debutu mu bylo teprve 17 let a 180 dnů - i který vyhrál závod. Ve Velké ceně Španělska 2016 měl 18 let a 228 dnů, čímž překonal tehdejší rekord držený Sebastianem Vettelem.