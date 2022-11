Kdo by mohl nahradit Helmuta Marka? Odborný poradce už má kandidáta

Nerozpoutal je nikdo jiný než člověk, který Vettela přivedl do Red Bullu - Helmut Marko. Odborný poradce rudých býků sice ještě rozhodně neřekl poslední slovo, ovšem i on si uvědomuje, že přijde čas, kdy ho bude muset někdo nahradit Marko koneckonců brzy oslaví 80. narozeniny. A kdo by ten někdo mohl být? Ano... Sebastian Vettel.

Marko přiznal, že se společně s Vettelem na toto téma v Abú Zabí bavil, nešlo sice o nic konkrétního nebo závazného, ale neměli bychom být překvapeni, pokud se Seb do vrcholového motorsportu vrátí v roli manažera.

Vettel, Sebastian | foto: Infiniti

Předpoklady pro to bez debat má, čehož si je dobře vědom rovněž Helmut Marko. Vettel je v tomhle ohledu typickým Němcem - pořádek, pracovitost a morálka jsou mu vlastní. Lepší vlastnosti pro manažery nenajdete.

„Bavili jsme se na tohle téma. Z rozhovoru mám pocit, že Seb je manažerské pozici otevřený a že by ho lákala. Měl by pro ni i předpoklady, protože je silnou osobností. Teď ho ale necháme vysadit pár stromů a pak uvidíme, co se stane. Dveře má u nás otevřené, ale je třeba si uvědomit, že jako vysoký manažer přicházíte do továrny jako první a odcházíte z ní jako poslední. Dostanete přitom jen zlomek platu, který dostávají jezdci, takže nevím, jestli by tomu byl nakloněný," říká Marko.