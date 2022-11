Je to definitivní: Ricciardo podepsal s Red Bullem

Ricciardo zažil u Red Bullu své nejlepší roky. Dá se říct, že v období mezi lety 2014-2018 patřil mezi špičku Formule 1. Mnozí mu dokonce prorokovali zisk mistrovského titulu, jenže po přestupu do Renaultu a později McLarenu se jeho kariéra zabrzdila. Zejména u McLarenu rodák z Perthu nenaplňoval očekávání, také proto s ním tradiční stáj rozvázala smlouvu. Další laso na pozici závodního jezdce už Ricciardo nedostal, a tak se vrací domů.

U Red Bullu bude Ricciardo působit v roli třetího jezdce. Starat se bude o vývoj vozu na simulátoru i komerční aktivity, kterých má rakouská stáj požehnaně. Dost možná vůbec nejvíc v celém startovním poli Formule 1. „Pracovat obklopen nejlepším týmem F1 je pro mě lákavé. Zároveň můžu načerpat čerstvé síly. Moc se na tuhle výzvu těším. Už se nemůžu dočkat momentu, kdy začnu společně s týmem vyvíjet vůz pro příští rok," říká Ricciardo.

Radost projevuje také šéf týmu Christian Horner: „Jsem rád, že se Daniel vrací do rodiny Red Bullu. Pilot s jeho zkušenostmi ví, co je potřeba k úspěchu a přesně to si od něj slibujeme. Jsem si jistý, že nás posune dopředu. Zároveň nepochybuju o tom, že člověk s jeho usměvavou a pozitivní náladou bude mít velmi pozitivní vliv na tým. Továrna si ho znovu zamiluje."