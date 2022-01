Verstappen, nebo Vettel? Marko má jasno

S oběma těmito piloty má bohaté zkušenosti odborný poradce Red Bullu Helmut Marko. Koneckonců byl to právě Marko, kdo jak Vettela, tak i Verstappena prakticky dostal na formulový trůn. On si je do rodiny Red Bullu vybral, on si je vypiplal a udělal z nich šampiony. Nenajdete proto povolanějšího člověka, který by měl posoudit, kdo z nich je lepším jezdcem.

A nutno říct, že Sebastian Vettel nevychází z tohoto porovnání dvakrát dobře. Marko totiž bez rozmýšlení označil za lepšího pilota Verstappena. Ten je podle něj zejména všestrannější. K potvrzení této hypotézy předkládá Marko několik argumentů.

Max Verstappen s Red Bullem během testu 18" pneumatik Pirelli v Abú Zabí | foto: Pirelli

„Max je rozhodně lepší než Vettel. O tom není pochyb. Je nesmírně talentovaný. Když se jede v deště, ostatní potřebují čas na to, aby se připravili. Třeba pět nebo osm kol. U Maxe nic takového nepozorujete. Max prostě vyjede a okamžitě sází jedno nejrychlejší kolo za druhým. Nebo se podívejte na Saúdskou Arábii. Jiní jezdci si na trať zvykali, učili se ji. Ale Max? Prostě zatáhl a okamžitě to byl v jeho podání nejrychlejší sektor," popisuje Marko.

Marko dále zmiňuje, že se Verstappen za volantem, ale i při práci s týmem uklidnil. „Teď je o něco méně agresivní. Dokáže se na závody dívat v širší souvislosti. Dřív musel být nutně vždycky nejrychlejší. Teď jedná mnohem promyšleněji. Když jsme před lety měli problém s autem, v boxech často vybouchnul a svou frustraci si mnohdy vzal i na trať. Nyní je o poznání klidnější."