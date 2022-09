Překvapení už se nekoná: Piastri potvrzen jako jezdec McLarenu pro 2023

Tato novinka asi nikoho nepřekvapí. McLaren potvrdil, že v roce 2023 za ně bude závodit Oscar Piastri, který nahradí Daniela Ricciarda. Jednadvacetiletý Australan byl úspěšný v nižších sériích a během letní pauzy se postaral o pozdvižení, když se objevila zpráva, že příští rok bude jezdit na Alpine. Vše začalo nečekaným odchodem Fernanda Alonsa z Alpine s Aston Martinu.

Nicméně nyní se stal oficiálně jezdcem, McLarenu spolu při s Landem Norrisem. Smlouvu měl prý s týmem z Wokingu podepsat již začátkem července. Piastri se těší. "A jsem pyšný, že bude moci závodit za tak prestižní tým, jsem jim za tuto příležitost vděčný," uvedl.

We have signed 2021 F2 champion @OscarPiastri.



Oscar joins Lando to form our exciting F1 driver line-up from 2023. 👊



