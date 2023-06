McLaren požaduje zásah FIA kvůli viklajícímu se křídlu Ocona. "Bylo v pohodě," tvrdí Alpine + VIDEO

Podle šéfa stáje z Wokingu Andrea Stelly rozhodně nešlo o normální stav: "Bylo to extrémní. Když to Lando nahlásil, začali jsme to sledovat. Něco na tom křídle bylo zlomené, nemůže se takto viklat, nebylo to normální chování. FIA by to neakceptovala, neakceptoval by to ani samotný tým. Jsem si jistý tím, že křídlo nefungovalo tak, jak podle konstruktérů mělo."

Podle něj je zodpovědností týmu zajistit, aby konstrukce jejich zadních křídel splňovaly požadavky FIA. Ty si ale někteří vykládají různě: "Musíte znát konstrukci svého auta, pak se můžete divit. 'Prověřil jsem své auto, své díly za těchto podmínek?' Odpověď by s největší pravděpodobností byla: 'Ne.' Myslím, že zde nastupuje prvek zodpovědnosti, který si každý tým může vyložit odlišným způsobem," pokračuje Stella.

Alpine: křídlo bylo v pohodě

Šéf Alpine Otmar Szafnauer argumentuje tím, že jejich díl samozřejmě splňoval veškeré požadavky poté, co jej před nasazením na trati řádně otestovali: "Zpětný pohled je skvělá věc. Neselhalo, zůstalo na voze. Navrhli jsme to křídlo a vyrobili, takže víme nejlépe, kdy selže. A jsme spokojeni s tím, že k tomu nedošlo."

"Testujeme to v rámci výzkumu a vývoje, kvůli způsobu uchycení prochází testy. Vidíme tedy ty různé módy a víme, kdy odletí a kdy ne, proto jsme spokojeni s tím, že k tomu po všech těch testech nedošlo," vysvětluje šéf francouzského týmu.

Přiznává, že o tomto problému s FIA jednali a že si byli jistí strukturální integritou svého křídla v závěrečné fázi závodu: "Hovořili jsme o tom a FIA nám řekla: 'Vypadá to, že vaše zadní křídlo se hýbe.' Pak jsme se na to podívali a hovořili o tom, nicméně jsme věřili, že v posledních několika kolech bude v pohodě," popisuje Szafnauer.

Stellovi se nelíbí nečinnost FIA v případě uvolněných dílů, rozhodování nechává na týmech | foto: McLaren

Týmy ve střetu zájmů

Komisaři v poslední době několikrát použili černo-oranžovou vlajku, kterou pilotům signalizovali povinnost zajet do boxů k výměně (např. u Kevina Magnussena v GP Singapuru kvůli bočnici předního křídla), rozruch způsobil také Fernando Alonso s Alpine v loňské GP Spojených států po udělené a následně odvolané penalizaci za uvolněné zpětné zrcátko.

Podle Stelly však není v pořádku, když o rozhodnutí zajet k výměně dílu do boxů rozhodují samy týmy: "Po loňské epizodě se zrcátkem v Austinu ředitelství závodu nechává tuto povinnost na týmech. Je to těžké, když týmy jsou soutěžícími. Dochází ke střetu zájmů, pokud jde o bezpečnost všech a zároveň dosažení co nejlepšího výsledku."

A šéf McLarenu to chce ještě probrat v rámci sportovního poradního výboru a s cílem změnit pravidla: "Jde o debatu, kterou jsme si zarezervovali a zajistili, že se o tom bude na příští schůzce opět jednat. Jak Lando několikrát řekl, není to příjemné, když následujete vůz s kmitajícím zadním křídlem. Může vás trefit a na žádnou penalizaci přitom nedojde."