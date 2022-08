Rozhodnuto: Piastri bude mít závodní sedačku v roce 2023

Řeč je o Oscaru Piastrim, jedenadvacetiletém rodáku z Melbourne, jenž má podle zpráv serveru racing365.com nahradit svého krajana Ricciarda u McLarenu. Tomuto rozhodnutí předcházely dohady, způsobené poměrně nečekaným odchodem Fernanda Alonsa k Aston Martinu. Piastri se jevil jako logická náhrada, protože má s týmem uzavřenou smlouvu na letošní ročník.

Piastriho zvažoval tým Alpine jako náhradu za Fernanda Alonsa | foto: Alpine F1 Team

To také ostatně uvedl tým Alpine, ovšem o pouhé dvě hodiny později přišel Piastri s vlastním prohlášením, ve kterém oficiálně oznámil, že v Enstone působit rozhodně nebude. "Alpine dnes bez mého souhlasu vydalo tiskovou zprávu, že za ně budu v sezoně 2023 jezdit. Není to pravda. Smlouvu jsem nepodepsal a za Alpine jezdit nebudu," uvedl Oscar doslova ve svém prohlášení.

Jestli už v té době měl v rukávu smlouvu s týmem z Wokingu se můžeme jen dohadoval, ale zdá se to být pravděpodobné, jinak by asi byl Oscar natolik sebevědomý. Daniel Ricciardo tak bude muset hledat novou závodní příležitost, pokud nechce po dvanácti sezónách v F1 vyklidit pole. Radost určitě nemá ani Otmar Szafnauer, jenž se o "útěku" Alonsa dozvěděl vlastně mimochodem: "V paddocku se objeví spousta podobných »zaručených« informací, ale většinou to jsou spekulace. Zaslechl jsem, že Aston Martin má o Fernanda zájem. Většinou se o takových věcech nějakou dobu jedná, ale já jsem se o jeho odchodu dozvěděl z tiskové zprávy!"

Zmizí výrazná Danielova tvář po dvanácti letech z F1? | foto: McLaren

Důležité pro Piastriho zůstává, že rada FIA dohlížející na uzavírání smluv potvrdila Oscarův kontrakt s McLarenem jako platný na úkor dohody s Alpine - francouzský tým sice má na Oscara pro rok 2023 opci, ovšem jak bylo uvedeno, nemůže být nárokována. Tým ji v případě Piastriho neuplatnil v požadované lhůtě 30 dnů od podpisu příslušného kontraktu.

Podle racing365.com tahal za nitky v pozadí někdejší pilot F1 a další Australan Mark Webber. Ten vyhrál 24 hodin Le Mans v týmu Porsche pod dohledem Andrease Seidla a Piastrimu dává rady v duchu "dravého stylu Flavia Briatoreho." Jak dále server uvádí, smlouva mezi Piastrim a McLarenem není dílem náhody, nýbrž záležitostí uzavřenou už v sobotu během Grand Prix Maďarska. Vzápětí byla předložena ke schválení CRB, kde byla označena jako standardní postup. Tým Alpine tak přišel záhy po sobě o dva piloty a tiskový mluvčí Alpine na otázky, jak se mohlo něco takového stát, odpověděl asi nejlépe, jak mohl - mlčením.