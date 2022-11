Testování pro sezónu 2023 začíná: Alonso, Piastri a další debutují s novými týmy

Od 9 hod do 18 hod tamějšího času mají jezdci příležitost si vyzkoušet nové specifikace pneumatik C1, C3, C4 a C5, byť pořád jen s letošními vozy, které pro ně nemají optimalizované nastavení.

Týmy se dohodly na tom, že přestupující piloty uvolní dříve ke konkurenci než v roce 2023, díky tomu již Fernando Alonso krouží s Aston Martinem AMR22. Španěl, tentokrát v černé kombinéze, byl dokonce vůbec prvním, kdo se objevil ráno na trati se zeleným vozem, s nímž letos naposledy závodil Sebastian Vettel. Na voze nebyly ani žádné nálepky sponzorů kvůli jeho stále platné smlouvě s francouzskou stájí.

Fernando Alonso poprvé s Aston Martinem | zdroj: Aston Martin

Totéž platí pro odchovance Alpine Oscara Piastriho, jehož smlouvu musela zkoumat FIA poté, co jej nechali z Enstone utéci. Australan podepsal platný kontrakt s McLarenem a dnes poprvé usedl za volant vozu F1 od té doby, co známil svůj odchod do Wokingu.

Dalším jezdcem, který již jezdí s novým týmem, je Pierre Gaslyho, na jehož růst dohlížel Red Bull. Tomu dala stáj AlphaTauri zelenou, aby již dnes mohl testovat s Alpine, šanci s bílým monopostem tak dostává Nyck de Vries.

First lap as an Alpine driver for @PierreGASLY! 👋 pic.twitter.com/NjD7IzD5pL — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) November 22, 2022

Nko Hülkenberg debutuje s Haasem, který se rozloučil s Mickem Schumacherem. Ten si užije část dne za volantem VF-22, aby se dostal do formy po své přestávce v F1.

Zcela novou tváří je Frederik Vesti, který se sveze s Mercedesem W13, aby stáj splnila požadavek na alokaci nováčků. Kromě něj by měli chvíli kroužit také závodní piloti George Russell a Lewis Hamilton.

S Williamsem jezdí Logan Sargeant, který s týmem bude příští rok závodit po boku Alexandera Albona místo Nicholase Latifiho. Jednadvacetiletý Američan získal dostatek bodů pro udělení superlicence a stáj z Grove jej včera mohla oficiálně potvrdít.



Soupiska testu v Abú Zabí:

Alfa Romeo: Valtteri Bottas a Theo Pourchaire

AlphaTauri: Juki Cunoda a Nyck de Vries

Alpine: Pierre Gasly a Jack Doohan

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll (odpoledne) a Felipe Drugovich

Ferrari: Charles Leclerc (dop.), Carlos Sainz (odp.) a Robert Shwartzman

Haas: Nico Hülkenberg a Pietro Fittipaldi

McLaren: Lando Norris a Oscar Piastri

Mercedes: George Russell (dop.), Lewis Hamilton (odp.) a Frederik Vesti

Red Bull: Sergio Perez (dop.), Max Verstappen (odp.) a Liam Lawson

Williams: Alex Albon a Logan Sargeant



Konečné časy doplníme na konci dne.