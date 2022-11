Italská média informují o Binottově konci. Kdo se má stát jeho nástupcem?

Ten příběh vlastně ani není třeba opakovat. Dvě vítězství z prvních tří závodů namlsalo nejen fanoušky Ferrari, ale také nejvyšší představitele slavné automobilky. Elkann a spol. věřili sladké tečce za letošní sezonou, jenže ta se jim rozplynula v nenávratnu jak pára nad hrncem. Ti samí lidé teď mají diskutovat o Binottově sesazení.

Tvrdí to alespoň insider Ferrari Leo Turini, který má v Maranellu tradičně dobře informované zdroje. Podle Turiniho Binottovi nepomáhá hned několik faktorů. Jednak jde o nespolehlivost a strategické chyby, zároveň se italský novinář zmiňuje o chřadnoucím vztahu mezi Binottem a Leclercem.

Frederic Vasseur při pátečním tréninku v Melbourne v Austrálii | foto: Sauber Motorsport AG

Monačan je hlavní hvězdou Ferrari, jezdcem, do kterého Italové investovali nemalé zdroje. Je to právě Leclerc, kdo má Scuderii přivést první jezdecký titul od roku 2007, jenže zatím to spíš vypadá, že Charles z Ferrari brzy zmizí...

Takovému scénáři by podle Turiniho mohlo zabránit angažování Frederica Vasseura - nynějšího šéfa Alfy Romeo. Vasseur Leclerca dobře zná ze společného působení právě u Alfy, kde si oba sedli do noty. Spekuluje se, že by Vasseur mohl Ferrari převzít už 1. ledna ledna 2023.

Samotné Ferrari ale takové zvěsti (logicky) dementuje. Turini se zároveň zmiňuje o jednom návratu do Maranella. Měl by se o něj postarat konstruktér Simone Resta, který nyní působí u Haasu, kde je na jakémsi "hostování" právě z Ferrari. Teď by mu měla být svěřena pozice technického ředitele nejstarší stáje F1.