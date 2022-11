Wolff by bral spíše vítězství v závodě než 2. příčku mezi konstruktéry před Ferrari

Stříbrným šípům reálně hrozí, že poprvé od roku 2011 zažijí sezónu bez vítězství, v případě bohaté kariéry Lewise Hamiltona by něco takového bylo vůbec poprvé.

Tým letos přišel s radikálním řešením ultra-úzkých bočnic, dlouho však krotil poskakování svého monopostu, jehož aerodynamika v oblasti přítlaku těží díky novým pravidlům zejména z přísavného efektu podlahy. Vůz W13 bylo těžké dostat do správného provozního rámce, navíc na rovinkách kladl velký odpor.

Na Ferrari má Mercedes dva závody před koncem letošního seriálu Formule 1 ztrátu 40 bodů - zbývá odjet Brazílii a Abú Zabí. Toto Wolff nicméně přiznal, že by raději zažil vítězství v závodě, než posun vpřed mezi konstruktéry.

"Výhra [v závodě] by dokázala, že naše auto je zpět v boji o vítězství. Druhé místo [mezi konstruktéry] bychom dosáhli taká jen díky tomu, že by ostatní polevili a my získali více bodů," popisuje šéf Mercedesu před vyvrcholením sezóny.

Lewis Hamilton před Sergiem Pérezem | foto: Mercedes AMG F1 Team

Mercedes měl velkou šanci vyhrát závod v Mexiku, kde díky řidšímu vzduchu ve vysoké nadmořské výšce (nižší penalizace za vyšší odpor vozu) byli soupeřům blíže. Nebýt špatné volby pneumatik, Lewis Hamilton mohl pomýšlet na zdolání Maxe Verstappena.

Šanci na vítězství by mohl mít i v Brazílii, kde se závodí také poměrně vysoko, byť ne tolik, jako v Mexiku. "Nikdy tomu zcela nevěřím, vidím sklenici z poloviny plnou, není na tom nic pozitivního. Není důvod, proč být u vytržení, když dojedete na druhém a čtvrtém místě, máme před sebou navíc dlouhou cestu, abychom dohnali ztrátu," popisuje Wolff.

"Máme před sebou zimu a myslím, že vývoj auta probíhá dobře a některé velké kroky můžou mít větší cenu než jen přidání několika bodů přítlaku. Dáváme do toho všechno, co máme, abychom se dostali zpět do pozice, z níž bychom mohli bojovat o titul," dodává šéf Mercedesu.