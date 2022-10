Odvolání Alpine bylo úspěšné: FIA ruší penalizaci a Alonso má zpět body z Austinu

Fernando Alonso byl po závodě v Austionu potrestán poté, co si Haas stěžoval na Španělovu jízdu s poškozeným vozem. Alonso dojel sedmý a díky penalizaci tak přišel o body. Tým Alpine se však nedal a podal odvolání, jak jsme psali zde.

Alpine se bránil tím, že Alonso nebyl komisaři na nic upozorněn a Haas podal protest později než v limitu, který uvádí pravidla. "Kvůli tomu jsme protestovali, protest byl podán pozdě a FIA mi také neukázala černou a oranžovou vlajku. Mysleli si, že auto je bezpečné. Dojel jsem do cíle, vůz prošel všemi kontrolami a potom, pozdě, přišel protest," uvedl v Mexiku Fernando Alonso s tím, že penalizace tedy nebyla podle něj správná.

Navíc se domnívá, že by to otevřelo další problémy, protože 50 - 70 % jezdců by muselo odstoupit ze závodu, pokud by se s vozem cokoliv stalo, například uvolnění nějakého aerodynamického prvku apod.

FIA tedy celou situaci opět prošetřovala. nakonec protest Alpine uznala. Penalizace je tedy zrušena a Alpine získává zpět body. "Děkujeme komisařům za dosažení pozitivního výsledku, Rozhodnutí vítáme a těšíme se na další spolupráci po boku FIA, abychom se ujistili, že F1 si udrží svou vysokou kvalitu" uvádí v prohlášení francouzský tým.