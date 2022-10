De Vries a Lawson v Mexiku opět nastoupí do tréninku, Mercedes nasadí kontroverzní křídlo

De Vries nahradí v úvodním tréninku před Velkou cenou Mexika Georgea Russella, Mercedes se tím snaží splnit povinnost nasadit některého z nováčků (s maximálně dvěma starty v závodech) alespoň dvakrát ročně do první části závodního víkendu. Mladý Holanďan již dříve v této sezóně ve Francii zaskočil za Lewise Hamiltona.

Půjde přitom již o jeho čtvrtou účast v prvním tréninku v tomto roce poté, co vypomohl Aston Martinu a Williamsu, s nimž si dokonce v Monze odbyl úspěšný závodní debut, když zastoupil nemocného Alexandera Albona a hned vybojoval své první body v F1.

Rezervní pilot Mercedesu si tímto vysloužil pozornost několika týmů. Nejlepší nabídka přišla od AlphaTauri, za kterou bude v příštím ročníku závodit společně s Jukim Cunodou - její současná hvězda Pierre Gasly přestupuje k Alpine.

S Mercedesem bude v prvním tréninku zkoušet kontroverzní přední křídlo, které podle konkurence není legální. Tým to ale moc nezajímá: i když ho v Austinu kvůli nedostatku dílů nenasadil (měl pouze jeden kus, v případě poškození by po výměně za díl jiné specifikace musel startovat z boxové uličky), v Mexiku s ním již hodlá závodit.

"Měli jsme také velmi nabitý program kvůli testu pneumatik ve druhém tréninku, takže jsme ani neměli čas ho vyhodnotit. V Mexiku budeme mít k dispozici více těchto dílů, pojedeme s nimi v pátek, zkontrolujeme, jestli fungují tak, jak očekáváme, a máme v tuto chvíli máme v plánu s tímto křídlem závodit," potvrzuje šéfinženýr Mercedesu Andrew Shovlin.

Dalším nováčkem, který zasáhne do úvodního tréninku, je Liam Lawson, jenž si monopost AlphaTauri AT03 vyzkoušel již v Belgii, kde vystřídal Pierra Gaslyho. 20letý Holanďan o tomto víkendu dostane vůz Cunody, čímž italská stáj splní potřenou nováčkovskou kvótu pro letošní sezónu.

our #40 is back on track 👊 @LiamLawson30 takes over FP1 duties from @yukitsunoda07 this weekend in Mexico ✌️ pic.twitter.com/yH7ZSWIMN4