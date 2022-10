Ve třetím tréninku zajel nejlépe Verstappen. Nepříjemnost pro Leclerca

Také třetí trénink se odehrával za slunečného počasí. Ještě před jeho začátkem vešlo ve známost, že Charles Leclerc dostane nový motor. Kvůli tomu bude zítra startovat z konce startovního pole. Technické problémy měl Mick Schumacher. Tým informoval, že jde o vodní pumpu, což zapříčinilo nutnost opravy.

Velmi dobré tempo poukazoval Red Bull. Pérez s Verstappenem mají v Americe k dispozici velmi dobrý vůz a pro kvalifikaci i závod jsou nepochybně hlavními favority. O své místo na slunci ale zcela jistě zabojuje také Mercedes. Stříbrné šípy přivezly do Austinu poslední letošní vylepšení. Má se týkat odlehčení šasi, přičemž předpokládaný zisk činí něco mezi jednou až dvěma desetinami na kolo.

Just 0.010s separate Max and Charles! 🤯



Advantage Verstappen, thus far 👊#USGP #F1 pic.twitter.com/CzzMGsdvg5