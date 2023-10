První trénink v Kataru pro Verstappena. Jezdci kritizují formát víkendu

Katarský závodní víkend je ve znamení sprintu. To znamená, že kvalifikace se jede už v pátek večer a před ní mají jezdci k dispozici pouze jeden trénink. Tenhle formát se řadě pilotů nelíbí. Například Max Verstappen je z něj doslova frustrovaný.

Faktem je, že podmínky jsou v Kataru velmi náročné. Trať je zaprášená, kluzká, což pilotům komplikuje přípravu na večerní kvalifikaci. Nutno říct, že si nestěžoval pouze Verstappen, ale i další piloti. Po úvodních třiceti minutách měl nejrychlejší čas na svém kontě Alonso. Za ním se seřadili Leclerc, Verstappen a Russell.

