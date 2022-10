PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Sainz v neděli favorizuje Red Bull

Ferrari

Carlos Sainz, 1. místo

Dnes je to těžký den pro celou F1. Vyjadřuji upřímnou soustrast rodině Dietricha Mateschitze. Co se týká kvalifikace, bylo to náročné. Podmínky se měnily, bylo dost větrno a skoro v každé zatáčce se navíc směr i poryvy větru měnily, takže to bylo dobrodružství. Zítra uděláme maximum ale Red Bull je pro závod favoritem.

Charles Leclerc, 2. místo

Jsem zarmoucen úmrtím Dietricha Mateschitze. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. Závěr mojí kvalifikace nebyl dobrý, udělal jsem chyby. Zítra budeme mít nový motor, takže odstartujeme z hloubi pole, ale věřím, že budeme mít dobrý závod.

Red Bull

Max Verstappen, 3. místo

Věděli jsme, že Ferrari bude rychlé, tak jsme zkusili poslední kvalifikační pokus vymyslet něco jiného, ale nevyšlo to. Pro zítřek si každopádně věřím. Máme velmi dobrou závodní rychlost, takže se nic moc zásadního z našeho pohledu dnes neděje. Dietrich Mateschitz byl důležitou osobností pro Formuli 1 i celý motorsport. Byl důležitým člověkem pro celou mou kariéru. Vděčím mu za mnohé. Bude nám všem chybět.

Haas

Kevin Magnussen, 16. místo

Kromě zatáčky 1 to bylo vlastně dobré. V ní jsem ztratil tři desetiny, kvůli potížím uprostřed, ačkoliv jsem tam neměl celý víkend potíže a dokázal jsem se tomu místu vyhnout, ale auto tam z nějakého důvodu udělalo takový skok. Ustřelila mi záď a to byly ony tři desetiny - chybělo nám hodně málo, takže to je nepříjemná záležitost. Zítra je nový den a na této trati se dá závodit, předjíždět, takže pokud budeme dostatečně rychlí, můžeme tu bojovat.

Mick Schumacher, 19. místo

Tempo bylo solidní a s vozem jsem se mohl dostat do Q2, měl i potenciál na Q3, takže je nepříjemné, že jsem to nezvládl dokázat. Moje hodiny, tam nahoře byl silný vítr, hrboly a vozy se tam pohybují na hraně. Co se stalo v zatáčce 1 je nemilé, nevíme, jaký potenciál mohl můj vůz mít, ale dle mého vnitřního pocitu jsem se mohl dostat vysoko. V třetím tréninku jsem toho moc nenajezdil, takže se podívám na data, která zajistil Kevin, abych se z nich mohl poučit a připravit auto, což by nám mělo dát potenciál dostat se dopředu a bojovat o body.

Günther Steiner, šéf týmu

Není to výkon, jenž bychom dnes od vozu očekávali. Vypadalo to, že jsme měli na alespoň na postup do Q2, ale nezdařilo se. Třetí trénink nám poněkud narušily potíže s Mickovým vozem, šlo o vodní čerpadlo ERS, něco málo najezdil, ale ideální to nebylo. Oběma jezdcům se nepovedlo druhé rychlé kolo a střed pole byl hodně vyrovnaný - skončili jsme v Q1 stejně jako jsme mohli postoupit i do Q3. Dnešní výkon Kevina je úctyhodný, takže doufám, že bude ve středu pole bojovat o pozice. Můžeme se posunout přes pozice kolem nás, takže už se zabýváme zítřkem.