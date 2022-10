Prodloužený trénink na testovacích pneumatikách pro Leclerca

Druhý trénink byl delší než obvykle. Namísto klasické hodiny tentokrát trval hodinu a půl. Jezdci totiž testovali prototypy pneumatik pro sezonu 2023. Na letošním obutí jezdili pouze Leclerc Bottas a Ricciardo, kteří svůj vůz půjčili v prvním tréninku mladíkům. Není tedy překvapením, že právě Leclerc Bottas a Ricciardo okupovali první tři místa výsledkové listiny.

Testovací pneumatiky totiž logicky nejsou uzpůsobeny letošním vozům, takže časy na nich dosahované nebyly rychlejší. Právě proto je druhý trénink v Austinu pro zbytek závodního víkendu naprosto irelevantní. Jeho význam roste směrem k příští sezoně. Nasbíraná data mají pro jednotlivé týmy cenu zlata. Budou jedním ze základních stavebních kamenů po vývoj vozů, které uvidíme příští rok.

Just in case anyone forgot where we are racing this weekend 🙈#USGP #F1 @HaasF1Team pic.twitter.com/StzJzJjWXd