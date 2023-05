Druhý trénink pro Verstappena, Leclerc skončil v bariéře

Druhý volný trénink v Miami opět napsal svůj příběh za příjemného počasí. Krizové okamžiky zažili Hamiltn s Magnussenem, obzvláště Dán ve službách Haasu měl velké štěstí, protože svůj vůz otřel o bariéru, ten ale vydržel a Magnussen mohl odjet do garáže. V únikové zóně skončil Albon, jemuž Miami prozatím nesedí. V součtu s prvním tréninkem šlo o jeho několikátý výlet mimo trať.

Na čele se po kvalifikačních pokusech na nejměkčích pneumatikách seřadili jezdci Red Bullu a Ferrari. Nejrychleji zajel Verstappen. Naproti tomu Mercedes ztratil rychlost. Zatímco první trénink Hamilton s Russellem vyhráli, v tom druhém nestačili. Hamiltonovi patřila sedmá příčka, Russellovi dokonce až patnáctá. Jejich ztráta činila vteřinu, respektive vteřinu a dvě desetiny.

Charles is out of the car and on his way back to the pits #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/txwTIBPb3W