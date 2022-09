Má nakročeno do F1? de Vries přiznává jednání s třemi týmy a jmenuje je

Aby ne, vždyť Holanďan v Itálii zazářil. Původně ani neměl závodit, ovšem náhlá zdravotní indispozice Alexe Albona dala věcem rychlý spád. A třebaže de Vries odkroužil s Williamsem jen jeden volný trénink, dokázal v závodě přivést body. Navíc naprosto deklasoval týmového kolegu Latifiho. Ten skončil hluboko v poli poražených. Naopak de Vries byl po právu označován za hlavní hvězdu závodního víkendu.

To se logicky neobešlo bez pozornosti ostatních týmů. Holanďan s odstupem několika dní od italské GP potvrdil, že jedná s třemi týmy. O jeho služby má zájem Williams, Alpine a AlphaTauri. V případě prvního jmenovaného nejde o žádné překvapení. Alpine hledá náhradu poté, co si nnechalo utéct Oscara Piastriho a AlphaTauri přestává počítat s Gaslym. Francouz by mohl zamířit právě do Alpine, přičemž jeho místo by uzmul de Vries.

Nyck de Vries při svém debutu s Williamsem v Monze | foto: Williams F1 Team

Rezervní jezdec Mercedesu si je ale dobře vědom, že zdaleka ne všechno má ve svých rukou. „Nejsem v tak komfortní pozici, abych si mohl vybírat. Do značné míry je to mimo mou kontrolu. S Williamsem už každopádně jednám delší dobu, absolvoval jsem s nimi svůj první závod ve Formuli 1, takže přesun k nim by dával logiku. S Alpine jednáme od července. Příští týden budu jejich vůz testovat v Budapešti a média si už stihla všimnout, že jsem se setkal i s Helmutem Markem," popisuje de Vries holandským novinářům.

„Řekl bych že rozjednané to máme dobře, ale ve Formuli 1 nikdy nevíte. Tohle je specifický svět. Během následujících dnů a týdnů uvidíme, jak se vše vyvine. Pokud ovšem dostanu sedačku, budu velmi rád. Není to jen o výkonech. Roli hraje souběh dalších věci, které vám musí vyjít, abyste dostali šanci," uvědomuje si Nyck de Vries. V jakém týmu byste talentovaného mladíka viděli nejraději?