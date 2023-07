Ricciardo se vrací? De Vries propásl svou šanci

V letošním ročníku jsou pouze dva piloti, kteří nedokázali projet cílem na bodovaném místě. Nyní už se tato nelichotivá statistika týká pouze Logana Sargeanta. Po několika varovných signálech nakonec došlo k předpokládanému: Holanďan Nyck de Vries se nejspíš po nějakou dobu nestane možným nástupcem Maxe Verstappena.

Šampion F2 Hendrik Johannes Nicasius de Vries nedokázal navázat na svůj velmi úspěšný debut, kdy v loňské Grand Prix Itálie po osmém místě na startu dojel na deváté pozici. V dosavadních deseti závodech prozatím nejlepším výsledkem byla dvanáctá příčka v Monacu. Nad jeho hlavou se vznášel už několik týdnů Damoklův meč a nyní dr. Helmutu Markovi došla trpělivost.

Holandský deník de Telegraaf a další média zveřejnily spekulace, že de Vries bude pro maďarský závod nahrazen. A tady se rozebíhá spekulace. Podle některých zpráv je zcela jasné, že za neúspěšného nováčka usedne na jeho místo Daniel Ricciardo, který by se tak po deseti letech vrátil do týmu, od nějž se odrazil ke svému působení v Red Bullu. Je tu ale také další nadějný mladík Liam Lawson, ovšem po odvolání de Vriese asi Red Bull nebude chtít jít cestou dalšího experimentu. Nicméně Lawson má za sebou velmi úspěšné působení v sérii Super Formula.

Před více než deseti lety se Ricciardo poprvé posadil do tehdy ještě Toro Rosso | foto: F1NEWS.cz

Franz Tost však dal už jasně najevo, kdo je jeho favoritem: "Samozřejmě je týmovou strategií připravovat mladé naděje, ale pokud v současnosti ještě nejsou dostatečně připravení, mohl by Ricciardo být pro tým jednou z možností. Dobře se zatím ukazují Ayumi Iwasa, stejně tak Isack Hadjar, ale pro ně by byl přechod do F1 příliš brzký. V našem týmu by mohli dostat příležitost později. Momentálně ještě jejich čas nenastal, proto bude třeba najít jiné řešení," prohlásil po dotazu v Rakousku Tost. Po Silverstone pak dodal: "O Danielových jezdeckých schopnostech nelze pochybovat, s mnohými z nás se ještě zná, takže začlenění by bylo velmi snadné, také bychom těžili z jeho zkušeností."

Právě kvůli těmto okolnostem je na nějakých 99 % zřejmé, že Ricciardo opět usedne do vozu, v němž jel poprvé 18. března 2012 na domácí trati v Melbourne a vyjel si dva mistrovské body - první ve své kariéře. Předtím absolvoval 11 závodů v kokpitu tragického vozu HRT, s nímž byl nejlépe osmnáctý. "Rád bych poděkoval Nyckovi za jeho cenný přínos a do budoucna mu přeji vše nejlepší," dodal ještě k odchodu Nycka šéf týmu Tost, což je poměrně obvyklá a omletá fráze po jakémkoli vyhazovu. K tomu dodejme, že kruh kolem de Vriese celou situaci zatím nekomentuje.