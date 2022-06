Pierre Gasly má na další rok zajištěné místo

Někdy je to kupování nechvalně známého "zajíce v pytli", jindy se naopak povede kontrakt, jehož uzavření je pro konkurenci těžko stravitelným soustem. Poněkud jiná je situace při prodlužování smluv, neboť tam lze případ od případu odhadnout, kdo změní chlebodárce nebo nadále bude hájit barvy původního zaměstnavatele.

Pierre Gasly byl v uplynulých týdnech předmětem spekulací, že po skončení této sezóny by mohl opustit barvy AlphaTauri, ačkoliv nebylo zcela jasné, kam by vlastně hodlal zamířit. Kredit těchto informací ovšem značně poklesl, když Red Bull potvrdil prodloužení kontraktu se Sergio Pérezem až do závěru ročníku 2024. Tím pádem přišel Gasly o jednu ze šancí pokusit se o restart svého působení v prvním týmu rudých býků.

Dosavadní největší úspěch Gaslyho - vítězství v Itálii 2020 | foto: Red Bull Content Pool

Proto 24. června, přesněji v pátek ráno, zveřejnil tým AlphaTauri oficiální prohlášení, že pilot zůstane v týmu minimálně ještě příští rok. Došlo tak k potvrzení náznaku šéfa týmu Franze Tosta z Kanady, kde se vyjádřil ve smyslu, že setrvání Francouze v italské stáji v podstatně stoprocentně neskončí letoškem.

"Jsme opravdu potěšeni, že můžeme potvrdit Pierrovo působení v našem týmu i v roce 2023. Patří rozhodně do skupiny nejlepších a plně konkurenceschopných pilotů F1, prokazující po celou dobu působení v našich barvách své schopnosti. Pierre může nepochybně zastávat hlavní roli v týmu, jehož příští ročník by mohl být úspěšný, bude jen na nás, abychom mu poskytli konkurenceschopný vůz, umožňující mu nadále dosahovat vynikajících výsledků," doprovodil podpis nového kontraktu Tost.

"Spolupracuji s tímto týmem již pátým rokem a jsem hrdý na cestu, kterou jsme společně urazili, na pokrok, jehož jsme dosáhli. Těší mě, že mohu nadále být členem Scueria AlphaTauri. Letošní nové předpisy před nás postavily odlišné výzvy - možnost podílet se na plánech týmu dalších 18 měsíců je dobrým pracovním základem pro budoucnost," svěřil se Gasly. Francouzský pilot debutoval v Grand Prix Malajsie 2017, když stáj ještě nesla název Toro Rosso - během svého působení ve Faenze vyhrál Grand Prix Itálie 2020 a získal další dvě pódiová umístění.