"Nespolehlivost mého vozu je nepřijatelná, mohl jsem mít o 60 bodů více," zlobí se Alonso

Španěl předváděl minulý víkend na okruhu Marina Bay velmi dobré výkony, když v kvalifikaci v některých chvílích zajížděl dokonce nejrychlejší kola. Nakonec obsadil pátou příčku na roštu, zatímco jeho týmový kolega Estaban Ocon nepostoupil ani do prostřední části.

Jenže neděle mu už tolik radosti nepřinesla, když ze svého 350. závodu kariéry musel po závadě pohonné jednotky odstoupit. Do cíle nedojel ani druhý vůz Alpine, který také doplatil na motor. Francouzský tým se tak v šampionátu propadl na pátou příčku za McLaren odvážející si ze Singapuru 22 bodů.

"Myslím, že jsem měl o 50 bodů méně, nyní k tomu přibylo dalších 8. Takže mínus 58 nebo mínus 60 bodů ročně, to je u mého auta něco opravdu nepřijatelného!" štve Alonsa vysoký počet promrhaných bodů kvůli selhání techniky.

Alonso tvrdí, že mohl být za Hamiltonem, nebýt nespolehlivosti svého vozu | foto: Alpine F1 Team

"Kdybyste mi v tabulce připočítali o 60 bodů více a ostatním ubrali zhruba 10 bodů, protože bych je o ty body také obral, tak by můj šampionát vypadal mnohem lépe - dokonce bych byl blízko Mercedesu," pokračuje španělský pilot, jemuž po 17. letošním podniku patří v průběžném pořadí s 59 body až devátá příčka.

"To by byl přesnější obrázek o výkonnosti, kterou předvádíme v tomto roce a na kterou jsem velmi hrdý. I dnes jsme bojovali o umístění v první pětce či šestce. Ale pořadí neodpovídá výkonnosti," hájí svou pozici Alonso přestupující po sezóně ke konkurenčnímu Aston Martinu.

Počet použitých součástí pohonných jednotek před GP Japonska 2022 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Alpine se rozhodlo v Belgii nenasazovat novou pohonnou jednotku jako jeho soupeři, 43letý jezdec však toto rozhodnutí týmu svého týmu nekritizuje: "Myslím, že ujeté kilometry motoru byly v pořádku. I Esteban měl problém, a to měl nový motor. Takže si nemyslím, že by to bylo tím."

"Ale určitě budu muset v příštích několika závodech nasadit nový motor. Ještě uvidíme kdy. Takže to budou další body, o které přijdeme," popisuje další ztrátu, která přijde po penalizaci na startovním roštu, jelikož svůj povolený příděl pohonných jednotek pro letošní rok již vyčerpal.