Do boje s McLarenem musíme dát vše, burcuje Alonso. Alpine zkouší novou podlahu, soupeř bočnice

Francouzská stáj letos zatím nasbírala 125 bodů, v šampionátu tedy má náskok 18 bodů před svým rivalem z Wokingu, který svůj boj nevzdává. Do Singapuru přivezl nejen nové zbarvení, ale také nové bočnice, které se inspirují řešením Red Bullu.

Alpine nechce zůstat pozadu, svůj monopost A522 také vylepšuje: "Netestoval jsem ji na simulátoru, ale tým sem přivezl novou podlahu. Uvidíme tedy, jestli ji během volných tréninků řádně otestujeme a potvrdíme, že jde o krok vpřed. Myslíme si, že ano a že s ní budeme závodit," uvádí Alonso.

"Možná tady v Singapuru bude těžké vidět všechny ty přínosy, protože se trať rychle vyvíjí. Pro testování je velmi náročnou. Řekněme, že možná budeme muset vyrazit do Suzuky. Myslím si však, že půjde o pokrok. A pro tento souboj s McLarenem potřebujeme všechno, co tým může nasadit, protože to bude až do Abú Zabí velmi těsné," domnívá se španělský jezdec.

Fernando Alonso se na závěr sezóny těší | foto: Formula1.com

"Některé týdny budou rychlejší oni a jiné zase my. Pro mě tedy jde o prioritu. Když to budeme brát závod od závodu, tak to bude velmi zajímavé, pokud se v některých naskytne příležitost, když budou mít dva či tři vozy vpředu nějaký problém či nedojedou do cíle. Pokud budeme mít možnost se přiblížit pódiu, tak to bude fantastické. Ale na to budeme potřebovat pomoc lidí zepředu," pokračuje Alonso, který po sezóně odejde k Aston Martinu.

Jeho současný týmový kolega Esteban Ocon si pochvaluje úsilí Alpine neustále vylepšovat svůj vůz: "Jde o fantastickou práci týmu s vývojem vozu od počátku roku. Pokaždé, když něco přišlo, tak jsme dosáhli velkého pokroku!"

"Proto se těším na to, co nám to [nová podlaha] přinese. Jde o celkem velké vylepšení, ale opět: pro nás je důležité odjet čistý víkend a co nejlépe ho zvládnout," připomíná mladý Francouz.

Nové bočnice McLarenu | foto: McLaren

A zatímco McLaren po Singapuru už žádné větší vylepšení nechystá, technický ředitel Alpine Pat Fry slibuje další novinky: "Vizuálně se toho na povrchu moc nezmění, většina vývoje je ukryta dole. I přesto by mělo jít o významné vylepšení naší výkonnosti."

"V posledních závodech se nám podařilo na vůz nasadit několik vývojový sad a všechny fungovaly dle očekávání. Máme několik dalších vylepšení pro tuto sezónu, než to kolem Austinu na konci října utlumíme. Všichni v Enstone pracují výjimečně dobře na plnění vývojových cílů, všichni zainteresovaní si tedy zaslouží za svou tvrdou práci pochvalu," uzavírá Fry.