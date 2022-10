Williams rozhodne o druhém jezdci až po sezóně, mluví se o Schumacherovi či Sargeantovi

S jistotou můžeme říct, že v týmu bude na základě víceleté smlouvy pokračovat Alex Albon, ale jméno jeho týmového kolegy známo ještě není a dlouhou dobu ani být nemusí. Tým z Grove si dává se svým rozhodnutím na čas, ale přiznejme si, že moc možností již není.

Momentálně je horkým kandidátem na místo ve Williamsu americký mladík Logan Sargeant. Podepsání Nycka de Vriese se momentálně nejeví jako reálná možnost, poněvadž jméno tohoto holandského závodníka je spíše spojováno se stájí AlphaTauri. Šanci na sedačku má ale i Mick Schumacher, kterého budoucnost dodnes není známa.

Nyck de Vries při svém debutu v boxech Williamsu | foto: Williams F1 Team

Na otázku o angažování nadějného německého mladíka místo Nicholase Latifiho odpověděl Jost Capito coby šéf Williamsu vskutku jednoznačně. „Ano, samozřejmě.“

„Mick je jednou z možností. Zaslouží si místo ve Formuli 1. Uvidíme, jak se to vyvrbí, ovšem je pro nás jednou z možností. Může se tím posunout dopředu a stát se opravdu skvělým pilotem. Podívejte se na George Russella ve Williamsu, učil se ze svých chyb a kde je dnes.“

„Formule 1 je příliš komplexní a skok z Formule 2 je příliš velký, protože auta jsou velmi složitá a technika náročná,“ dodal Capito.

Co to tedy znamená pro Logana Sargeanta? Jen málokdo před rokem očekával, že by se mohl americký mladík stát kandidátem na horké sedadlo ve Formuli 1. Ovšem zažívá skvělou nováčkovskou sezónu ve Formuli 2. Ale není zcela jisté, že získá super licenci. Mohl by tedy dopadnout jako jeho krajan Colton Herta.

Podle přepočtů má Logan aktuálně na kontě 27 bodů, což znamená, že musí skončit v celkovém hodnocení F2 nejhůře na 5. místě. Před posledním závodem sezóny v Abú Dhabí je průběžně sice třetí, ale právě rozdíl mezi třetím a desátým místem je pouhých 25 bodů, tudíž nemá jednadvacetiletý mladík nic jisté.

„U nás je to o něco otevřenější a ano, i Logan Sargeant je na našem seznamu. S největší pravděpodobností se ale rozhodne až po sezóně. Řekl bych, že tak týden nebo dva po Abú Dhabí“ doplnil Capito.