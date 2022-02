Alpine předvádí nový vůz A522. Zapojí se s ním Alonso do boje o titul?

Bývalý Renault se po loňském přejmenování na Alpine sice dočkal jednoho vítězství (ve Velké ceně Maďarska), na výraznější úspěchy však již dlouho čeká - naposledy se ze zisku titulu těšil v sezónách 2005 a 2006 s Fernandem Alonsem, jenž se loni do Enstone vrátil.

V F1 si sám vyrábí i pohonné jednotky, které od něj však nikdo neodebírá. Pro letošní sezónu postavil společně s monopostem zcela nový motor - konečně přešel na koncept s oddělenou turbínou a kompresorem, což byl původně nápad Mercedesu.

Sám si je dobře vědom, že musí zvýšit jeho výkon, aby mohl opět bojovat na čele. "Buď se zaměříte na spolehlivost nebo na výkonnost, je to těžké zlepšovat obojí," popisuje výkonný ředitel Laurent Rosi. Svému týmu přikázal, aby se raději zaměřil na výkonnost.

"Je to lepší než být spokojený jen se spolehlivým motorem, který není výkonný... my jsme ho zcela předělali. Když říká, že je úplně nový, tak jde i samotný koncept. V první řadě jde o oddělení tura, ale to je pouze jeden z viditelný prvků, který přispěje ke kompaktnosti, umožní nám jej posunout blíže k jezdci, a tudíž změnit těžiště vozu," prozrazuje dále.

"Je lehčí, dokáže pracovat při podstatně širším rozmezí podmínek, teplot a tlaku. Pro nás jde opravdu o věc, která mění hru. Doufá, že nám umožní dostihnout ty na čele a stáhnout náskok," dodává výkonný ředitel francouzského týmu.

