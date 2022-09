Albon je po operaci už v pořádku, v Singapuru místo De Vriesovi neuvolní + VIDEO

V prohlášení Williamsu thajský pilot uvádí, že se zotavil z operace slepého střeva a následných komplikací, kvůli nimž skončil v Itálii na jednotce intenzivní péče, protože mu selhávalo dýchání.

Stáj z Grove místo něj narychlo nasadil De Vriese, který s vozem FW44 překvapivě vybojoval dva body a zastínil závodního pilota Nicholase Latifiho, s nímž se tým i přes jeho finanční příspěvky kvůli neuspokojivým výkonům po sezóně rozloučí.

"Nejprve bych chtěl všem poděkovat za jejich zprávy a podporu během víkendu v Itálii. Má příprava na Singapur byla trochu odlišnější než obvykle, ale cítím se dobře. Udělal jsem všechno možné, abych byl připraven na jeden z fyzicky nejnáročnějších závodů v kalendáři," říká Albon.

"Nepodceňuji to, o jak velkou výzvu půjde, ale těším se, až v pátek vyrazím na trať a budu zpět za volantem. Jde o skvělý okruh, který je nejblíže mému domovu v Thajsku, takže jsem opravdu nadšený z toho, že tady můžu být a vidět fanoušky, kteří se objevili," popisuje uzdravený pilot Williamsu.

Intense week of training and doing everything possible to get ready for Singapore. Feeling good and looking forward to the weekend, let’s see what it has in store 💪 pic.twitter.com/cgYvG0SHeU