Alonso se nestačil divit. Alpine nechápe, kam se po slibném začátku v Monze poděla jeho rychlost

Sportovní ředitel Alan Permane připustil, že si závodní ztrátu na svého největšího rivala nedokážou vysvětlit. Oba spolu bojují o čtvrté místo v šampionátu konstruktérů, v posledních závodech však mělo jasně navrch Alpine, jež má na kontě stále o 18 bodů více.

Přitom ještě v pátek šlo všechno výborně a vypadalo to na další povedený víkend: "Fernando jezdil na středně-tvrdých pneumatikách a myslel si, že to bylo fantastické. Byl rychlý - myslím, že zajížděl časy kolem 1:26,5 s plnou nádrží," vzpomíná Permane.

Tým se ale k takovým časům v závodě "ani zdaleka nedokázal přiblížit. Čeká nás tedy práce na tom, abychom se pokusili pochopit, co se vlastně pokazilo. Skutečně jsme se s rychlostí trápili," připouští sportovní ředitel Alpine.

Ještě v pátek vypadalo pro Alpine vše velmi dobře | foto: Formula1.com

"Trápili jsme se v kvalifikaci. Oba piloti řekli, že se dopustili chyb, což pro ně není obvyklé, auto se tedy očividně špatně ovládalo. V závodě jsme neměli rychlost - neměli jsme takovou rychlost jako v pátek odpoledne," pokračuje 55letý britský inženýr.

Žádná jednotlivá část vozu ztrátu rychlosti podle něj nevysvětluje. Alonso podle něj během Velké ceny Itálie hlásil "v některých kolech trochu nedotáčivosti, v některých trochu přetáčivosti. Nic neobyčejného, vůbec žádná dramata."

Španělský pilot však nestíhal tempo McLarenu Landa Norrise a nakonec musel odstoupit kvůli problému s tlakem vody. "Nedokázali jsme se držet Norrise, jakmile se dostal na čistý vzduch. Trochu se to mlelo, předjeli jsme je, oni předjeli nás a tak. A kdyby Alonso nezastavil, tak jsme předpokládali, že by skončil hned za ním. Takže závod se pro nás nevyvíjel moc dobře, byli bychom ti druzí," uznává Permane.

"Nečekali jsme, že se budeme trápit. Mysleli jsme, že budeme OK. V pátek jsme byli velmi rychlí a vše bylo absolutně v pořádku. A to je na tom to náročné, nechápeme to," kroutí hlavou sportovní ředitel francouzského týmu.

"Dlouhé jízdy bez DRS, takže s plným odporem, vypadaly dobře a byli jsme během nich rychlejší než McLaren a všichni ostatní, s nimiž závodíme. Ne tak rychlí jako nejlepší tři auta, ale nevypadalo to na žádné větší potíže. Určitě jsme jeli spíše s vyšším odporem, podle nás ale šlo o nejrychlejší způsob, jak tady jezdit a závodit," dodává zamyšleně Permane.