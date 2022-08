"Je profesionálem." Alpine se žádných potíží s Alonsem ve zbytku sezóny neobává

Španěl tým šokoval v pondělí po Velké ceně Maďarska, když ohlásil svůj konec ve francouzském týmu, který přitom očekával prodloužení spolupráce. Szafnauer se o novince dozvěděl až z tiskového prohlášení Aston Martinu, Fernando mu předtím nic neřekl.

I přesto však věří, že Alonso za ně bude naplno bojovat i po letní přestávce: "Nemám absolutně žádné starosti o zbytek sezóny. Naše cíle jsou zcela zřejmé: chceme v šampionátu konstruktérů skončit alespoň čtvrtí. Třetí místo je podle mě příliš daleko."

"Fernando si to taky uvědomuje. Je profesionálem. Je závodníkem. Jakmile si nasadí tu helmu, víte to stejně dobře jako já, že chce dokázat to nejlepší, nemůže-li vyhrát," popisuje šéf Alpine, které má v šampionátu na čtvrtém místě hubený náskok čtyř bodů před McLarenem.

"Když je v závodním voze, tak nemá na mysli nic jiného, než skončit co nejvýše to je v závodě v šampionátu možné. A stále má tu vnitřní sílu, která jej žene vpřed. Kvůli tomu je tady. Já jsem stejný," uvádí Szafnauer.

Fernando Alonso se překvapivě rozhodl pro přestup k momentálně slabšímu soupeři | foto: Alpine F1 Team

Jejich vůz A522 se podle něj během sezóny neustále zlepšuje, což Alonsově motivaci pomůže: "Chci dosahovat maximum, které můžeme. A obzvlášť letos naše vylepšení pořád přicházejí velmi rychle. Chystáme další balík novinek pro Spa a auto budeme dále vylepšovat až do konce roku. Fernando to taky chápe. S Estebanem budou tvrdě pracovat na maximalizaci výkonnosti týmu. O tom nemám pochyb."

Jak se povede Alonsovi v týmu, který po dlouholetém působení nedávno opustil, to si netroufá odhadnout: "On je skvělým jezdcem, patří k těm nejlepším, se kterými jsem spolupracovat. Stále závodí na velmi vysoké úrovni. Je rychlý a za náročných podmínek, kdy opravdu vycházejí na povrch schopnosti jezdce, je ještě lepší."

"Jestli to bude pokračovat další tři roky, tak to bude pro Aston a Fernanda skvělé. Nevím, kdy to vyprchá. Z pracovního vztahu to nedokážu předpovědět, protože do úvahy byste museli vzít tolik faktorů, abyste mohli říct, jak to dopadne. Uvidíme," dodává Szafnauer.