Překvapení v F1: Alonso podepsal novou smlouvu, v roce 2023 přestupuje k Aston Martinu

Španělský veterán navzdory očekávanému prodloužení se stávajícím zaměstnavatelem podepsal smlouvu s Aston Martinem, který na konci roku opustí Sebastian Vettel.

"Aston Martin očividně uplatňuje energii a odhodlání vítězit, proto patří mezi nejpřitažlivější týmy v současné Formuli 1. Znám Lawrence a Lanceho mnoho let, a je velmi zřejmé, že mají vášeň a ambici uspět ve Formuli 1," potvrzuje Alonso.

"Sleduji, jak tým systematicky přitahuje skvělé lidi s vítěznými rodokmeny, a uvědomuji, jak obrovský závazek učinili s novými budovami a zdroji v Silverstone. Nikdy jiný v dnešní F1 neprokazuje větší vizi a absolutní odhodlanost vítězit. To pro mě představuje opravdu vzrušující příležitost," vysvětluje 41letý pilot svůj přestup.

"Stále mám hlad a ambici bojovat na čele a chci být součástí organizace, jež je odhodlána se učit, rozvíjet a uspět. Všichni si plně uvědomuje, jak moc je toho třeba udělat, abychom se dostali dopředu, a že je třeba uplatnit veškerou naši energii ve vzájemné spolupráci při hledání výkonnosti," pokračuje zkušený jezdec.

"Vášeň a touha po výkonech, kterých jsem byl svědkem, mě přesvědčili k tomu, abych si udržel svou radost a odhodlání ve sportu. Chci v něm opět vyhrávat, a proto musím přijímat příležitosti, které se mi zdají správné," říká Alonso.

Aston Martin příchod "speciálního talentu" vnímá jako "jasné potvrzení záměru organizace, která se odhodlala k vývoji vítězného týmu ve Formuli 1."

Její šéf Lawrence Stroll to komentuje slovy: "Znám a Fernanda obdivuji mnoho let. Vždy bylo jasné, že je odhodlaným vítězem jako já. Rozhodl jsem se dát dohromady ty nejlepší lidi a rozvinout ty správné zdroje a organizaci pro úspěch v tomto vysoce soutěživém sportu, a tyto plány nyní nabírají v Silverstone konkrétní obrysy."

"Zdá se to být proto přirozené pozvat Fernanda k tomu, aby se stal součástí vývoje vítězného týmu. Velmi rychle jsme v našich posledních rozhovorech přišli na to, že máme stejné ambice a hodnoty. Bylo to logické a snadné potvrdit naši touhu po společné práci," dodává výkonný ředitel stáje Aston Martin.