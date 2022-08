Zmatky kolem Piastriho: Alpine ho oznámilo jako svého jezdce, ten to popírá

Piastri je členem jezdecké akademie Alpine. Stáj do něj investovala spoustu prostředků a teď doufá, že se jí začnou vracet. Australan je totiž vnímán za jeden z největších formulových talentů současnosti. Pravidelně sbíral tituly v nižších sériích, ten poslední si připsal loni, kdy coby nováček ovládl F2. Jenže místo ve Formuli 1 pro něj letos nezbylo. Za Alpine jezdí Fernando Alonso s Estebanem Oconem, Piastri se tak musel spokojit s rolí rezervního pilota.

Pro příští rok byl Piastri původně spojován s Williamsem, kde měl nahradit Nicholase Latifiho. Vše ale nabralo diametrálně dynamičtější spád poté, co Sebastian Vettel oznámil konec kariéry a jeho místo u Aston Martinu zaujal Fernando Alonso. V tu ránu totiž u Alpine vznikla volná sedačka, kterou měl zaujmout právě Piastri.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.