V kvalifikaci byl nejrychlejší Verstappen, oba Mercedesy havarovaly

Q1

Kvalifikaci odstartovali svými časy jezdci AlphaTauri, přičemž byl rychlejší Cunoda. Po chvíli se k nim přidali i oba jezdci Ferrari, ale Sainzovi byl za překračování traťových limitů v 10. zatáčce čas škrtnut.

Look out for those track limits at Turn 10, Carlos 👀



Sainz goes quickest but moments later his time is deleted#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/hwkJ35eOP4 — Formula 1 (@F1) July 8, 2022

Španěl ale nebyl jediný, protože časy byly škrtnuty velkému množství jezdců včetně těch obou kanadských. Před koncem Q1 patřil nejrychlejší čas Hamiltonovi (1:06,079). Jako první ho odsunul Verstappen, který musel zajet rychlé kolo, protože všechna dosavadní mu byla škrtnuta. Před Brita se dostali i oba piloti Ferrari. Trojice ve složení Leclerc, Sainz a Verstappen se dvě minuty před koncem Q1 na trať již nevydala, to ale neplatí o ostatních pilotech, kteří se snažili svá kola zrychlit a zajistit si postup do Q2. Komu se to ale nepodařilo byl Ricciardo, Stroll, Zhou, Latifi a Vettel, kterému bylo škrtnuto poslední kolo.

Q2

První čas si mohl zapsal Norris, ten ale chyboval. Zkusil to znovu, ale kvůli přetrvávajícímu problému s brzdami se mu to nepovedlo. Nejrychlejší kolo patřilo Hamiltonovi (1:05,538), kterému se ztrátou 3 setin sekundoval Verstappen, třetí byl zatím George Russell (+0,296).

Hamilton puts down an early marker



He's P1, his team mate Russell is currently P3 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/doE6XxwJvW — Formula 1 (@F1) July 8, 2022

V dobrém světle se ukazovali i jezdci stájí Alpine a Haas, kteří zajížděli časy v TOP 10. Před koncem se trať opět zaplnila, ale ke zlepšení to vedlo jen u některých - nejvíce u Péreze, protože dosavadní čas Mexičana na Q3 nestačil. Nejrychlejší v Q2 byl Leclerc (1:05,287), druhý byl Verstappen (+0,087) a třetí Hamilton (+0,188). Do Q3 se ale nepodařilo dostat Gaslymu, Albonovi, Bottasovi, Cunodovi a Norrisovi, který sice po problémech zajel rychlé kolo, ale bylo mu za překračování traťových limitů v 7. zatáčce škrtnuto.

Q3

Ještě před začátkem byl vyšetřován Sergio Pérez za překročení traťových limitů v 8. zatáčce, ale komisaři rozhodli o jeho nevině. Po prvních pokusech byl nejrychlejší Verstappen (1:05,092) před Leclercem (+0,091) a Sainzem (+0,208). Rychlost ukazoval v prvním pokusu i Hamilton, ale chyboval a zůstal na trati ještě na 2. kvalifikační pokus, který mu také nevyšel. Sedminásobný mistr světa se stal na výjezdu ze 7. zatáčky spolujezdcem a jeho vůz doskákal přes kačírek až do bariér - červené vlajky.

RED FLAG



Hamilton into the barriers. He radios that he is ok#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/yyTtcaN9h0 — Formula 1 (@F1) July 8, 2022

Ihned po restartu se na trať vydal Russell s Alonsem. Na okruh se po chvíli začali vydávat i ostatní, ale své rychlé kolo již nezačali, protože byly vyvěšeny opět červené vlajky. Tentokrát to bylo kvůli Russellovi, kterému v poslední zatáčce okruhu taktéž ustřelila zadní část vozu.

And now Russell is into the barriers - he's ok



The Mercedes driver spins off at Turn 10



🚩 RED FLAG 🚩#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/pJxbMuRiBb — Formula 1 (@F1) July 8, 2022

Po restartu měli všichni jezdci prostor k zajetí jednoho rychlého kola. Skvěle to vypadalo u Leclerca, ale toho dokázal o 29 tisícin přeskočit Max Verstappen (1:04,984), který tak získal na zítřejší sprint pole position.

GP Rakouska (Spielberg) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:04,984 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:05,013 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:05,066 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:05,404 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:05,431 6. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:05,726 7. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:05,879 8. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:06,011 9. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:06,103 10. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:13,151 11. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:06,160 12. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:06,230 13. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:06,319 14. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:06,851 15. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:25,847 16. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:06,613 17. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:06,847 18. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:06,901 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:07,003 20. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:07,083

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ