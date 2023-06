Kvalifikaci ovládl Verstappen, Ferrari v závěsu. Pérez zase propadl

V úvodu kvalifikace zajel nejrychlejší čas Max Verstappen, za něj se zařadil Piastri. Měřený pokus naopak nevyšel Russellovi. Hodin se dopustil Bottas, následovala dvojitá žlutá vlajka. A protože Bottas nedokázal svůj vůz rozjet, žlutá vlajka byla nahrazena vlajkou červenou. Kvalifikace byla proto zastavena.

Po restartování kvalifikace mnoho jezdců vylepšilo svá nejrychlejší kola. Z Q1 nepostoupili Cunoda, Sargeant, Magnussen, Zhou a De Vries.

Four minutes to go ⏰



Russell and Perez have times deleted for track limits. Both are currently at risk of going out#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/3XQRpVDJwz