První trénink v Rakousku pro Verstappena

První trénink na GP Rakouska přinesl slunečné počasí. Velký balík aerodynamických novinek přivezl McLaren a činilo se také Ferrari. Italové kromě jiného nasadili novou podlahu. Nové díly testoval prostřednictvím proudících kapalin Williams.

O nejrychlejší čas se v první polovině prvního tréninku přetahovali Verstappen a Hamilton. Daleko nebyl ani Alonso. Čelo výsledkové listiny neatakovali piloti Ferrari, kteří pilovali jízdu na nejtvrdší směsi pneumatik. Jelikož nás kvalifikace čeká už v pátek večer, chtěli si jednotlivé týmy vyzkoušet i nejměkčí obutí. Tyto pokusy odstartoval Alex Albon, který se vyhoupnul na průběžné páté místo.

Max Verstappen si do týmové vysílačky stěžoval na výraznou nedotáčivost. Jezdci Red Bullu byli navíc jedni z mála, kteří během prvního tréninku nenasadili měkké pneumatiky. I tak ale Verstappen první trénink vyhrál. Následovali Sainz, Leclerc Hamilton a Pérez.

